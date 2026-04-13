Meta працює над ШІ-клоном Марка Цукерберга: буде спілкуватись з підлеглими

logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/04/2026 17:34

Meta працює над цифровим клоном Цукерберга: буде спілкуватись з підлеглими

Андрій Савчук

Автор новин

Корпорація Meta розробляє агента штучного інтелекту, який стане повноцінним цифровим двійником Марка Цукерберга. Проєкт має на меті створити інтерактивну версію СЕО компанії, яка зможе спілкуватися з кожним співробітником компанії та іншими користувачами, відповідати на запитання в соцмережах та представляти бренд у цифровому просторі. Про це пише Engadget.

Головне про проєкт «ШІ-Цукерберг»

  • Цифрова спадщина та доступність: Основна ідея полягає в тому, щоб зробити засновника Meta «доступним» для мільйонів людей одночасно. ШІ-клон зможе взаємодіяти з аудиторією в Instagram, Facebook та WhatsApp, імітуючи манеру спілкування та погляди реального Марка.
  • Технологічна база: Клон будується на базі LLM-моделі Llama. Для його навчання використовується величезний масив даних: публічні виступи Цукерберга, його пости, інтерв’ю та офіційні заяви.
  • Частина ширшої стратегії: Це не поодинокий експеримент. Meta вже запустила низку ШІ-персонажів на основі відомих особистостей (таких як Снуп Догг чи Кендалл Дженнер), проте створення копії власного лідера — це крок до нового рівня корпоративного піару.

Чому це важливо?

  1. Персоналізація бренду: Meta прагне олюднити свої технології. Клон Цукерберга може стати «обличчям» техпідтримки або головним експертом, який пояснює нові функції метавсесвіту.
  2. Тестування кордонів: Проєкт підіймає складні питання про етику та дипфейки. Якщо компанія створює офіційного клона, де проходить межа між справжньою особистістю та алгоритмом?
  3. Масштабування впливу: ШІ-двійник дозволяє Марку «бути присутнім» на нескінченній кількості зустрічей чи подій одночасно, що фактично робить його першим цифровим керівником нового покоління.

Ризики та виклики

Попри амбітність, проєкт стикається з критикою. Існує ймовірність, що ШІ-клон може надати некоректну інформацію від імені реальної людини або стати об’єктом маніпуляцій. Крім того, реакція користувачів на «синтетичного» Цукерберга залишається непередбачуваною — від захвату до повного несприйняття.

Нагадаємо, раніше Highload повідомляв, що Марк Цукерберг тестує персонального ШІ-агента, який має допомогти з автоматизацією управління. Тепер мова йде здебільшого про присутність в медіа та просування бренду компанії, а не про зміну робочих процесів.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Новини

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: