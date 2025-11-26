Microsoft додає в Блокнот підтримку таблиць та нові функції штучного інтелекту

Microsoft оновлює текстовий редактор Блокнот, додаючи в нього можливість створювати та вставляти таблиці. Крім того, редактор отримав розширені функції для обробки даних, пише PCMag.

Підтримка таблиць забезпечується через клікабельні значки меню або безпосередньо за допомогою синтаксису Markdown. Користувач має опції для вставки таблиць різних розмірів, додавання та видалення стовпців і рядків, все за допомогою Markdown або через контекстне меню.

Також Блокнот тепер має додаткову функціональність за рахунок штучного інтелекту: інструменти Write, Rewrite та Summarize тепер передають відповіді в режимі реального часу, а не після остаточного завантаження даних.

Після того, як минулого року Wordpad було видалено з Windows 11, Microsoft використовувала Блокнот, щоб поєднати простий редактор та розширені можливості свого флагманського додатку Word. В останні роки Блокнот отримав вкладки та автозбереження, а також підтримку штучного інтелекту.

Останнє оновлення доступне для учасників програми Windows 11 Insider на каналах Canary та Dev.

Microsoft попереджає, що для використання команд штучного інтелекту в Блокноті користувачу потрібно увійти в обліковий запис Microsoft з відповідними кредитами Copilot. Хоча команди Summarize та Write можуть транслюватися будь-ким, це не стосується команди Rewrite, яку можна транслювати лише на ПК Copilot+ з ефективним локальним нейронним процесором (NPU).