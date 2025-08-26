Microsoft готується відкрити код «серця Windows» — WinUI API

Microsoft розкрила подробиці про те, як збирається відкрити код WinUI — фреймворку користувацького інтерфейсу, який є однією з основ Windows 11. Сторонні розробники давно хотіли ознайомитись з кодом WinUI, але реалізація цієї ідеї не така проста. Оскільки WinUI має «глибоке коріння» на різних рівнях операційної системи, відкриття фреймворку вимагає ретельного та добре продуманого підходу, пише Neowin.

Microsoft хоче підійти до цього завдання, розділивши його на чотири фази. Перший етап повністю присвячений тому, щоб зробити більше внутрішніх доповнень коду доступними на GitHub. Фаза 2 дозволить розробникам клонувати репозиторій та відтворювати WinUI локально. Фаза 3 дозволить стороннім розробникам доповнювати проект. На заключному етапі GitHub стане «основним місцем для розробки, відстеження проблем та взаємодії зі спільнотою», а внутрішні репозиторії поступово будуть виведені з роботи.

Зараз розробники Microsoft зайняті «розплутуванням» WinUI від пропрієтарних частин Windows, якими не можна ділитися публічно. Щойно Windows App SDK 1.8 вийде пізніше цього місяця (наразі він знаходиться в режимі попереднього перегляду, а WinUI пов’язаний з WASDK), розробники почнуть додавати pull requests на GitHub. Microsoft планує завершити перший етап до початку жовтня 2025 року.

Щодо дозволу стороннім розробникам клонувати репозиторій та збирати його локально, Microsoft заявляє, що наразі «активно досліджує» цю ідею. Це вимагає більш обережного підходу, тому компанія може витратити деякий час, перш ніж поділитися про це більш детальною інформацією.