/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/01/2026 17:04

Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10

Дмитро Сімагін

Журналіст

Схоже, що Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний метод офлайн-активації Windows 11/10. Користувачі виявили, що вони більше не можуть активувати операційну систему за допомогою телефонного дзвінка, пише Neowin.

Перші повідомлення про це з’явилися минулого місяця, коли на форумі спільноти Microsoft Learn з’явилось повідомлення від людини, яка не змогла виконати активацію ОС за телефоном. При цьому користувач посилався на офіційну статтю служби підтримки компанії, в якій все ще зазначається про «можливість активувати свій пристрій по телефону».

Згідно інструкцій Microsoft, для виконання цієї процедури потрібно перейти в меню «Активація» системної програми «Налаштування», вибравши «Пуск» > «Налаштування» > «Система» > «Активація». Далі в розділі «Активувати Windows зараз» потрібно вибрати опцію «Активувати по телефону». Після цього можна здійснити активацію операційної систему в телефонному режимі.

Перевірка виявила, що, справді, телефонна активація більше не працює у Windows 11, 10 або Windows 7. Це задокументував інший користувач Бен Кляйнберг на своєму каналі YouTube. Тепер, коли ви намагаєтеся активувати ОС, зателефонувавши за номером телефону для активації продукту Microsoft, автоматична голосова відповідь повідомляє наступне: 

«Підтримка активації продукту переміщена в онлайн. Щоб найшвидше та найзручніше активувати свій продукт, відвідайте наш онлайн-портал активації продуктів за адресою aka.ms/aoh». 

Це посилання перенаправляє користувачів на портал продуктів Microsoft для онлайн-активації. 

 

Головна > Новини > Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10

Найбільш обговорювані статті

Сем Альтман шукає фахівця на зарплату в $555 000, щоб той контролював ChatGPTСем Альтман шукає фахівця на зарплату в $555 000, щоб той контролював ChatGPT
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузяхСтажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях
Мінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітностіМінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Стало відомо, який формат реклами з'явиться в ChatGPTСтало відомо, який формат реклами з’явиться в ChatGPT
Microsoft не буде переписувати Windows на RustMicrosoft не буде переписувати Windows на Rust
Робота агентів в браузері Chrome може стати платноюРобота агентів в браузері Chrome може стати платною
Google Photos незабаром можна буде запускати на телевизорахGoogle Photos незабаром можна буде запускати на телевизорах
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Топ текстів
- 1 тиждень назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 1 місяць назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 4 дні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 4 тижні назад
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
Новини - 2 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури

Новини

Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10

 02.01.2026 17:04

«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію

 02.01.2026 15:45

Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java

 02.01.2026 12:33

Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу

 02.01.2026 11:19

OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus

 02.01.2026 09:37

Поліція затримала хакера, який заразив 2,8 мільйонів ПК софтом для крадіжки криптовалюти

 30.12.2025 17:17

«Тепер тільки тести та практичні завдання»: компанії масово відмовляються від оцінки резюме

 30.12.2025 15:44

«Мінус 2200 IT-підприємців за квартал»: в Україні дослідили динаміку по ФОП

 30.12.2025 12:45

Сем Альтман шукає фахівця на зарплату в $555 000, щоб той контролював ChatGPT

 30.12.2025 11:27

Microsoft додає GPT-5.2 у Copilot

 30.12.2025 09:38

Спецпроєкти

Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
2.
«Тепер тільки тести та практичні завдання»: компанії масово відмовляються від оцінки резюме
3.
Microsoft не буде переписувати Windows на Rust
4.
«Мінус 2200 IT-підприємців за квартал»: в Україні дослідили динаміку по ФОП
5.
Стало відомо, який формат реклами з’явиться в ChatGPT
6.
Сем Альтман шукає фахівця на зарплату в $555 000, щоб той контролював ChatGPT
7.
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
8.
Робота агентів в браузері Chrome може стати платною
9.
Поліція затримала хакера, який заразив 2,8 мільйонів ПК софтом для крадіжки криптовалюти
10.
Google Photos незабаром можна буде запускати на телевизорах

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: