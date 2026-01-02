Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10

Схоже, що Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний метод офлайн-активації Windows 11/10. Користувачі виявили, що вони більше не можуть активувати операційну систему за допомогою телефонного дзвінка, пише Neowin.

Перші повідомлення про це з’явилися минулого місяця, коли на форумі спільноти Microsoft Learn з’явилось повідомлення від людини, яка не змогла виконати активацію ОС за телефоном. При цьому користувач посилався на офіційну статтю служби підтримки компанії, в якій все ще зазначається про «можливість активувати свій пристрій по телефону».

Згідно інструкцій Microsoft, для виконання цієї процедури потрібно перейти в меню «Активація» системної програми «Налаштування», вибравши «Пуск» > «Налаштування» > «Система» > «Активація». Далі в розділі «Активувати Windows зараз» потрібно вибрати опцію «Активувати по телефону». Після цього можна здійснити активацію операційної систему в телефонному режимі.

Перевірка виявила, що, справді, телефонна активація більше не працює у Windows 11, 10 або Windows 7. Це задокументував інший користувач Бен Кляйнберг на своєму каналі YouTube. Тепер, коли ви намагаєтеся активувати ОС, зателефонувавши за номером телефону для активації продукту Microsoft, автоматична голосова відповідь повідомляє наступне:

«Підтримка активації продукту переміщена в онлайн. Щоб найшвидше та найзручніше активувати свій продукт, відвідайте наш онлайн-портал активації продуктів за адресою aka.ms/aoh».

Це посилання перенаправляє користувачів на портал продуктів Microsoft для онлайн-активації.