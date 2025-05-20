Microsoft NLWeb дозволить веб-розробникам додавати «розмовний інтерфейс» на сайт за допомогою кількох рядків коду

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Microsoft оголосила про запуск відкритого проекту під назвою NLWeb. Він дозволяє додавати на веб-сайти «розмовний інтерфейс» — текстове поле та кнопку надсилання повідомлень у чат-бот — за допомогою кількох рядків коду. Власники та адміністратори сайтів можуть використовувати NLWeb для створення кастомних чат-ботів. Про це пише TechCrunch.

Наприклад, через NLWeb користувачі можуть запитувати деталі про конкретний товар, а на кулінарному сайті через такий чат-бот можна запитувати про рецепт страви.

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Кожен екземпляр NLWeb також є сервером Model Context Protocol (MCP), що дозволяє веб-сайтам робити свій контент видимим та доступним для агентів та інших учасників екосистеми MCP, якщо вони цього забажають.

«Ми вважаємо, що NLWeb може відігравати роль, подібну до HTML, для агентного вебу. «Він дозволяє користувачам більш глибоко взаємодіяти з веб-контентом», — запевняють в блозі Microsoft.

Код і документація NLWeb викладені в репозиторії на GitHub. У ньому міститься усе необхідне для початку роботи:

Код, який керує основним сервісом для обробки запитів природною мовою, а також документація щодо того, як це можна розширити та налаштувати.

Конектори для деяких найпопулярніших моделей та векторних баз даних, а також документація для додавання інших моделей на ваш вибір.

Інструменти для додавання ваших даних у Schema.org, JSONL, RSS та інших форматах до обраної вами векторної бази даних.

Веб-серверний фронтенд для сервісу та простий інтерфейс користувача, який дозволяє користувачам надсилати запити на веб-сервер.

NLWeb використовує напівструктуровані формати, такі як Schema.org, RSS та інші дані веб-сайтів, поєднуючи їх з інструментами на базі LLM для створення інтерфейсів природної мови, які можуть використовувати як люди, так і агенти штучного інтелекту. NLWeb покращує ці структуровані дані, включаючи зовнішні знання з базових LLM (наприклад, нашарування географічної інформації на запит ресторану).

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