Новини 25/08/2025

Microsoft тестує функцію відновлення роботи Android-додатків у Windows 11

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Microsoft почала тестувати нову функцію Windows 11, яка дозволяє переносити сеанс роботи з Android-програмою на ПК. Поки ця можливість доступна виключно з додатком Spotify і лише для учасників preview-програм у Dev та Beta Channels, повідомляє The Verge.

Щоб скористатися новою технологією, необхідно зв’язати Android-телефон з комп’ютером під управлінням Windows 11. Після запуску музики в мобільному додатку Spotify на ПК з’явиться повідомлення «Відновлення з телефону» (Resume from your phone) з ярликом програми та пропозицією «Продовжити на цьому ПК» (Continue on this PC). Далі система відкриє ПК-версію Spotify (або запропонує встановити) і почне відтворення тієї ж самої композиції.

Нова ​​функція працює аналогічно до Handoff в екосистемі Apple, яка забезпечує безперервність виконання завдань між пристроями Mac, iPhone, iPad і Apple Watch. У Microsoft не уточнили, як планують розвивати цю можливість у майбутньому, проте, на думку експертів, вона буде корисною для безшовного переходу між телефоном та комп’ютером для роботи з текстом та написанням e-mail.

Нагадаємо, що днями Microsoft оновила Microsoft Store для Windows 10 та 11, яке видалило можливість постійно призупиняти оновлення програм. Якщо користувач продовжує вручну призупиняти оновлення, то після п’яти тижнів з моменту першого нагадування Windows відновить сканування оновлень для всіх програм, встановлених через Microsoft Store. Це робить нові правила схожими на ті, які діють у Windows Update, де користувачі теж можуть призупиняти оновлення Windows, але врешті-решт операційна система починає завантажувати та встановлювати доступні оновлення, подобається вам це чи ні. Тепер це правило діє не тільки для операційної системи, але й для програм.

