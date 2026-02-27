banner
Новини 27/02/2026 14:55

Microsoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot Tasks

Дмитро Сімагін

Microsoft анонсувала бета-версію нового інструмента штучного інтелекту під назвою Copilot Tasks. За словами компанії, він призначений для виконання повсякденних завдань користувача у фоновому режимі. Найближчими аналогами новинки є Codex від OpenAI та Claude Code від Anthropic.

У роботі Copilot Tasks використовує хмарну інфраструктуру та браузер, знімаючи навантаження з локального пристрою. Виконувати завдання він може різні — від планування зустрічей та поїздок до створення навчальних планів.

Користувачу достатньо природною мовою описати завдання та доручити Copilot Tasks виконувати її одноразово, регулярно або у визначений час за розкладом. Після завершення роботи інструмент надасть користувачеві звіт про те, що було зроблено.

Найпростіше описати Copilot Tasks можна як список справ, який виконується самостійно. Йому можна доручити оформити звіт з документів, упорядкувати листування, відстежувати нові оголошення на конкретну тематику та інші дії.

Microsoft зазначає, що Copilot Tasks буде вимагати дозволу користувача на виконання «значних дій» від його імені, включаючи здійснення платежів та надсилання повідомлень.

Поки що Copilot Tasks доступний лише невеликій групі тестувальників. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб спробувати Copilot Tasks, приєднатися до списку очікування можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що за інформацією експертів, Copilot і Grok можна використовувати як проксі-сервери для шкідливого ПЗ.

