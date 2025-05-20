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Новини 20/05/2025

Microsoft відкрила вихідний код Windows Subsystem for Linux (WSL)

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft відкрила код підсистеми Windows для Linux (WSL), зробивши її вихідний код доступним на GitHub, за винятком кількох компонентів, які є частиною Windows. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Windows Subsystem for Linux (WSL) — це інструмент, який дозволяє запускати програми та команди Linux прямо у Windows. Після свого релізу в 2016 році він став важливою частиною робочого процесу для розробників, яким потрібні потужні інструменти командного рядка і скрипти Linux в середовищі Windows. WSL пропонує більш легку та інтегровану альтернативу традиційним віртуальним машинам, що робить його популярним вибором серед програмістів та DevOps-інженерів.

Три елементи, які залишаються пропрієтарними в WSL:

  • lxcore.sys — основний драйвер ядра для WSL 1, першої версії системи, випущеної у 2016 році.
  • p9rdr.sys і p9np.dll — компоненти, що відповідають за редирект файлової системи між Windows і Linux. Вони дозволяють легко отримувати доступ до даних з обох операційних систем.

Microsoft не виключає, що ці компоненти теж можуть бути відкриті в майбутньому, але поки конкретних планів із цього приводу не оголошено.

Відкриття вихідного коду WSL означає, що тепер спільнота розробників може вносити зміни до проекту, виправляти баги, додавати нові функції та оптимізувати продуктивність. Це може прискорити розвиток WSL та покращити інтеграцію Linux та Windows, що особливо важливо для тих, хто використовує обидві системи у повсякденній роботі.

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