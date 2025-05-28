logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 28/05/2025

Microsoft випустила компілятор TypeScript Native, який «в 10 разів прискорює» більшість проектів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft оголосила про доступність preview-версії нативного компілятора TypeScript Native і набору інструментів на основі мови програмування Go. За словами компанії, вони дозволяють досягти «10-кратного прискорення у більшості проектів» в порівнянні з JavaScript, пише InfoWorld.

Preview-версія TypeScript Native згодом увійде в проект TypeScript 7. Розробники, які використовують Visual Studio Code та розширення TypeScript (Native Preview), повинні отримати оновлення автоматично.

У поточній версії TypeScript Native бракує багатьох функцій, які зараз мають стабільні версії TypeScript: наприклад, функції командного рядка, такі як –build та –declaration . Функції редактора, включаючи автоматичний імпорт, пошук усіх посилань та перейменування, все ще в розробці.

Microsoft називає цей TypeScript-проект Corsa. З моменту першого анонсу нативної версії TypeScript у березні, Microsoft внесла в нього такі покращення, як більш повна перевірка типів, підтримка перевірки типів для JSX та підтримка перевірки типів для файлів JavaScript. Розробка API залишається на ранніх стадіях. Плани на кінець цього року передбачають випуск повноцінної версії компілятора з основними функціями, такими як –build.

Розробники можуть отримати доступ до нативного компілятора TypeScript через NPM за допомогою команди npm install -D @typescript/native-preview.

Пакет містить виконуваний файл під назвою tsgo, який працює подібно до tsc, існуючого виконуваного файлу, доступного в пакеті typescript. 

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Microsoft випустила компілятор TypeScript Native, який «в 10 разів прискорює» більшість проектів

Найбільш обговорювані статті

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Блокнот для Windows тепер може генерувати текстБлокнот для Windows тепер може генерувати текст
Мінцифри спростить бронювання співробітників компаній, які належать іноземцямМінцифри спростить бронювання співробітників компаній, якими керують іноземці
Telegram вперше в історії отримав прибуток. У компанії натякнули на вихід на біржу
Anthropic представила нове покоління ШІ-моделей Claude 4 Opus та Sonnet
Штучний інтелект поки не може замінити фрілансерів-кодерів, але цей день наближаєтьсяШтучний інтелект поки не може замінити фрілансерів-кодерів, але цей день наближається
Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗDevstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ
Помічник з кодування Google Jules став загальнодоступнимПомічник з кодування Google Jules став загальнодоступним
JetBrains та Azul стверджують, що новий Zing JDK підвищує продуктивність Kotlin на 25%JetBrains та Azul стверджують, що новий Zing JDK підвищує продуктивність Kotlin на 25%
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

GitHub назвав ТОП-10 мов програмування, що стрімко набирають популярність

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Microsoft додала Copilot на GPT-4 до свого програмного забезпечення

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 2 тижні назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 1 місяць назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 3 тижні назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 1 місяць назад
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Новини - 1 тиждень назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 3 тижні назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 3 тижні назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 7 днів назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 1 місяць назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування

Новини

Microsoft випустила компілятор TypeScript Native, який «в 10 разів прискорює» більшість проектів

 13 хвилин назад

У чат-боті Claude з'явився голосовий режим

 1 годину назад

Новий Mistral API для агентів може запускати код, створювати зображення та отримувати доступ до документів

 3 години назад

Хакери атакували розробника програмного продукту MATLAB — вимагають викуп

 20 години назад

Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації

 22 години назад

У Windows 11 додали шифрування із захистом від квантового злому

 1 день назад

У Мінцифри роз'яснили причини запровадження платних послуг в «Дії»

 1 день назад

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

 1 день назад

Anthropic зняла заборону на використання ШІ при прийомі на роботу до неї

 2 дні назад

Помічник з написання коду GitLab Duo виявився вразливим для прихованих промтів

 2 дні назад

Спецпроєкти

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Світові зірки та сучасні інструменти проти загроз: якою була InfoSec Ukraine 2025 – конференція про кібербезпеку
Остання хвиля реєстрації на InfoSec Ukraine 2025 – масштабний івент про кібербезпеку
Топ текстів тижня
1.
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
2.
Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби
3.
«Податок на Google» приніс Україні 3,5 млрд грн в першому кварталі цього року
4.
Помічник з кодування Google Jules став загальнодоступним
5.
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
6.
Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ
7.
Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік
8.
Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію
9.
Штучний інтелект поки не може замінити фрілансерів-кодерів, але цей день наближається
10.
Блокнот для Windows тепер може генерувати текст

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: