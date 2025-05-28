Microsoft випустила компілятор TypeScript Native, який «в 10 разів прискорює» більшість проектів

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Microsoft оголосила про доступність preview-версії нативного компілятора TypeScript Native і набору інструментів на основі мови програмування Go. За словами компанії, вони дозволяють досягти «10-кратного прискорення у більшості проектів» в порівнянні з JavaScript, пише InfoWorld.

Preview-версія TypeScript Native згодом увійде в проект TypeScript 7. Розробники, які використовують Visual Studio Code та розширення TypeScript (Native Preview), повинні отримати оновлення автоматично.

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У поточній версії TypeScript Native бракує багатьох функцій, які зараз мають стабільні версії TypeScript: наприклад, функції командного рядка, такі як –build та –declaration . Функції редактора, включаючи автоматичний імпорт, пошук усіх посилань та перейменування, все ще в розробці.

Microsoft називає цей TypeScript-проект Corsa. З моменту першого анонсу нативної версії TypeScript у березні, Microsoft внесла в нього такі покращення, як більш повна перевірка типів, підтримка перевірки типів для JSX та підтримка перевірки типів для файлів JavaScript. Розробка API залишається на ранніх стадіях. Плани на кінець цього року передбачають випуск повноцінної версії компілятора з основними функціями, такими як –build.

Розробники можуть отримати доступ до нативного компілятора TypeScript через NPM за допомогою команди npm install -D @typescript/native-preview.

Пакет містить виконуваний файл під назвою tsgo, який працює подібно до tsc, існуючого виконуваного файлу, доступного в пакеті typescript.

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