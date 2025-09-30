Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working

Microsoft запускає новий режим агента в Excel і Word. Він допомагає створювати складні електронні таблиці та документи за допомогою простих текстових запитів, пише The Verge. Компанія називає новий режим вайб-воркінг, натякаючи на те, що він спрощує процес роботи над документами.

Також Microsoft запускає новий агент Office у чаті Copilot, який працює на базі моделей Anthropic. Він може створювати презентації PowerPoint та документи Word через запиті в чат-боті.

Як відомо, Excel вже інтегрували з Copilot. Його можна «викликати» формулою =COPILOT у комірці, після чого в дужках треба написати запит природною мовою.

Тепер віртуальний помічник не просто надає короткі відповіді, а здатний генерувати цілі таблиці та візуалізувати дані за потреби. Такий самий інструмент доступний і у Word.

У Word, наприклад, можна створити звіт, а Copilot узагальнить зміни за місяць і за необхідності порівняє документ з попереднім звітом. В Excel віртуального помічника можна попросити покращити особистий бюджет, після чого користувачу запропонують таблицю з витратами та діаграми.

Нагадаємо, що в жовтні Microsoft почне автоматично інсталювати Copilot у програми Microsoft 365 Office для настільних комп’ютерів на базі Windows. Оновлення планується для Word, Excel і PowerPoint, а також для інших програм та функцій, таких як Блокнот та агенти штучного інтелекту.