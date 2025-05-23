Мінцифри спростить бронювання співробітників компаній, якими керують іноземці

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Мінцифри працює над альтернативним способом бронювання співробітників компаній, де керівниками є іноземні громадяни. Це дозволить обходити обмеження, пов’язані з відсутністю для них доступу до «Дії», повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

На сьогодні бронювання співробітників критично важливих підприємств вимагає у їхнього керівника наявності облікового запису в «Дії». Винятки зроблені лише для працівників спеціалізованих установ ООН, членів наглядових рад та деяких інших організацій.

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Новий спосіб бронювання дозволить передавати необхідні дані до державного органу, який визнав компанію критично важливою, — і вже ця установа вноситиме інформацію до бази «Дії».

Про плани запровадити альтернативний механізм бронювання говорили на загальній зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Міністерства оборони України, Міністерства економіки України та Міністерства цифрової трансформації України.

Також на цій зустрічі обговорили проблеми зі скасуваннями бронювань у «Дії». Відомі ситуації, коли статус бронювання у працівника в «Резерв+» раптово зникає. Тому в Міноборони працюють над запуском push-повідомлень про скасування бронювання із вказанням причини у застосунку «Резерв+».

Ще одне питання, якого торкнулись на цьому заході, стосувалось строку перебронювання. Пропозиція щодо зниження терміну з 72 до 24 годин поки не підтримується Міністерством економіки, Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ через ризики зловживань. Зі свого боку представники українського бізнесу озвучили пропозицію щодо можливості подання заявки на повторного бронювання (тобто – продовження чинних бронювань) заздалегідь (наприклад – за 1 місяць до завершення поточного бронювання).

Міністерства проводитимуть системний моніторинг компаній із критичним статусом щодо відповідності критеріям критичності. Моніторинг відбуватиметься поступово і без встановлених термінів.

У Мінцифри зазначають, що основна причина затримок з видачею статуса заброньованого пов’язана з поданням неякісного пакету документів: звітність, відомості про компанію тощо.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index.

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