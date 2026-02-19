Момент незручності для Альтмана та Амодея: конфлікт стає персональним

Дві найвпливовіші людини в індустрії штучного інтелекту: Сем Альтман і Даріо Амодей, схоже, досі не можуть відійти від конфлікту з показом рекламних відео на Супербоулі. Сьогодні, на саміті India AI Impact, керівники OpenAI та Anthropic відмовились взятися за руки та підняти їх на знак солідарності.

Не допомогла навіть присутність прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, пише TechCrunch. Як видно на фото, обидва помітно розставили руки, незважаючи на те, що були поруч. Серед інших на сцені був також CEO Alphabet (Google) Сундар Пічаї.

Суперництво між двома мільярдерами загострилося в останні місяці: після того, як OpenAI заявила, що додасть рекламу в ChatGPT, Anthropic розкритикувала OpenAI в кількох рекламних роликах під час Супербоулу, заявивши, що ніколи не додаватиме рекламу в Claude.

Невдовзі після цього Альтман відповів , назвавши Anthropic «нечесною» та «авторитарною» компанією. «Ми, очевидно, ніколи не будемо показувати рекламу так, як її зображує Anthropic. Ми не дурні, і ми знаємо, що наші користувачі це відкинуть», — написав він тоді.

Перебуваючи на цьому тижні в Делі, керівник OpenAI Сем Альтман заявив, що його компанія відкриває два нові офіси в Індії. Також він оголосив про співпрацю з місцевим ІТ-гігантом TCS та кількома індійськими університетами.

Очільник Anthropic теж днями відкрив офіс в Індії. Крім того, Даріо Амодей оголосив про початок співпраці з компанією Infosys для впровадження своїх інструментів штучного інтелекту.

Нагадаємо, що вчора компанія Anthropic випустила LLM-модель Claude Sonnet 4.6, яку вже назвали найкращою для виконання завдань фінансової аналітики та для роботи з офісними документами.

