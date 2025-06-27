Мова програмування Rust оновлена до версії 1.88

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Команда Rust випустила новий реліз цієї мови програмування — Rust 1.88. Над випуском працювали 443 розробники з різних країн світу, повідомляє сайт проекту.

Основні зміни та доповнення в Rust 1.88:

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запроваджено підтримку написання опції naked functions без згенерованого компілятором епілогу та прологу, щоб забезпечити повний контроль над згенерованою збіркою цієї функції. Елементи naked functions позначаються атрибутом #[unsafe(naked)];

додано підтримку ланцюжка операторів let всередині операторів if та while з використанням ланцюжка “&&“;

версія 1.88 у Cargo забезпечує автоматичне очищення кешу шляхом запуску складання сміття в кеші в домашньому каталозі. В даний час Cargo налаштований на видалення файлів, завантажених із мережі, якщо до них не звертаються протягом трьох місяців;

з’вилась підтримка булевих літералів у мові предикатів cfg;

стабілізовано низку API;

цільовий об’єкт i686-pc-windows-gnu понижено до архітектури Tier-2.

Мова Rust сфокусована на безпечній роботі з пам’яттю та надає засоби для досягнення високого паралелізму виконання завдань, при цьому обходячись без використання збирача сміття та runtime (runtime зводиться до базової ініціалізації та супроводу стандартної бібліотеки).

Методи роботи з пам’яттю в Rust позбавляють розробника помилок при маніпулюванні покажчиками і захищають від проблем, які виникають через низькорівневу роботу з пам’яттю, таких як звернення до області пам’яті після її звільнення, розіменування нульових покажчиків, вихід за межі буфера тощо.

Безпечна робота з пам’яттю забезпечується в Rust під час компіляції через перевірку посилань, відстеження володіння об’єктами, облік часу життя об’єктів (області видимості) та оцінку коректності доступу до пам’яті під час виконання коду. Rust також надає засоби для захисту від цілих переповнень, вимагає обов’язкової ініціалізації значень змінних перед використанням, краще обробляє помилки в стандартній бібліотеці, застосовує концепцію незмінності посилань і змінних за умовчанням, пропонує сильну статичну типізацію для мінімізації логічних помилок.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому компанія OpenAI оголосила про намір переписати інструмент кодування Codex CLI з TypeScript на Rust.

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