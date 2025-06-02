logo

Приєднуйтесь до нас

02/06/2025

«На 1000 вакансій більше»: українські сервіси пошуку роботи в IT поділились статистикою

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Статистика двох найбільших онлайн-сервісів з розміщення IT-вакансій: jobs.dou.ua і Djinni свідчить, що в Україні за останній рік зросла потреба в спеціалістах галузі високих технологій.

У травні 2025 року рекрутери опублікували на Djinni 11 035 вакансій. Це на 285 більше, ніж в квітні і на 1052 більше, ніж в травні минулого року.

Схожі результати сьогодні оприлюднили на DOU. Протягом травня роботодавці опублікували на цьому сервісі 6213 вакансій. У порівнянні з травнем 2024 року це на 1100 вакансій більше.

За даними Djinni, в Україні стає більше вакансій для фулстек-фахівців та Security. Для PHP та дата інженерів — навпаки: в травні менше пропозицій, ніж в квітні.

На jobs.dou.ua в травні була рекордна кількість вакансій для Embedded — 69, Engineering Manager — 48, Security — 93 (це більше, ніж до початку повномасштабної війни). Кількість вакансій для дизайнерів повернулася на довоєнний рівень — 300+ за місяць, так само, як у Support — 200+. З березня зменшилася на чверть кількість вакансій для PHP.

Нагадаємо, що за даними НБУ, експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль. За підсумками квітня він склав $569 млн. Це найвищий показник з початку 2025 року. Результат квітня на $24 млн перевищує підсумок березня, і на таку ж суму більший за показники квітня 2024 року: рік тому експорт українських IT-послуг склав $545 млн. Річне зростання становить 4,4%.

 

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > «На 1000 вакансій більше»: українські сервіси пошуку роботи в IT поділились статистикою

Найбільш обговорювані статті

У Windows 11 додали шифрування із захистом від квантового зломуУ Windows 11 додали шифрування із захистом від квантового злому
ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Microsoft дозволить розробникам оновлювати будь-яку програму через Windows UpdateMicrosoft дозволить розробникам оновлювати будь-яку програму через Windows Update
Microsoft випустила компілятор TypeScript Native, який «в 10 разів прискорює» більшість проектівMicrosoft випустила компілятор TypeScript Native, який «в 10 разів прискорює» більшість проектів
У чат-боті Claude з'явився голосовий режимУ чат-боті Claude з’явився голосовий режим
Новий Mistral API для агентів може запускати код, створювати зображення та отримувати доступ до документівНовий Mistral API для агентів може запускати код, створювати зображення та отримувати доступ до документів
Хакери атакували розробника програмного продукту MATLAB — вимагають викупХакери атакували розробника програмного продукту MATLAB — вимагають викуп
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізаціїПісля 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

11 порад, як отримати роботу в IT під час кризи

Пошуки роботи в IT: 7 маркерів, які виявлять «галеру» за описом вакансії

«Друже, ти забув, що ти джун?»: чому супровідний лист до резюме — необхідність, і як його писати

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

Що чекає на досвідчених розробників після звільнення, коли лусне їхня корпоративна бульбашка

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

Без СhatGPT та «попси»: 12 інструментів ШІ та платформ, що допоможуть знайти роботу в IT

Картина стає драматичною: 92% кандидатів не чекають, що рекрутер напише першим — Djinni

«Це якісь шахраї»: розробнику замість роботи запропонували стажування за його ж гроші

Українським Android-розробникам найважче отримати відповідь від рекрутера — дослідження

«Якщо не хочете цього робити, тоді не скаржтеся»: розробник про те, як не варто шукати роботу

Що робити, коли пошук роботи затягнувся?

11 причин, чому тебе не беруть на роботу в ІТ (і що робити)

Українські девелопери створили сервіс для пошуку роботи в іноземних компаніях

В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork

З якою мовою програмування найлегше знайти роботу: результати дослідження

Рекорд українського IT та як шукати роботу джунам: що розповіли на конференції IT Ukraine

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 3 тижні назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 2 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 4 тижні назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 3 тижні назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 4 дні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 3 тижні назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 6 днів назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 6 днів назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Новини

Ілон Маск анонсував появу в X месенджера XChat з шифруванням і зникаючими повідомленнями

 2 години назад

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

 6 години назад

Блокнот отримав підтримку форматування Markdown

 7 години назад

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

 9 години назад

ЄС запускає «тимчасове рішення» для перевірки віку інтернет-користувачів

 3 дні назад

Gemini тепер може аналізувати зміст відеофайлів в Google Drive

 3 дні назад

CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів

 3 дні назад

На Stack Overflow з'являться платні експерти, які допомагатимуть у вирішенні проблем з кодом

 3 дні назад

Mistral випустив Codestral Embed — інструмент для автодоповнення, редагування та пояснення коду

 3 дні назад

DeepSeek стверджує, що її оновлена ​​модель R1 краще справляється з програмуванням

 4 дні назад

Спецпроєкти

ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Світові зірки та сучасні інструменти проти загроз: якою була InfoSec Ukraine 2025 – конференція про кібербезпеку
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Топ текстів тижня
1.
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
2.
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
3.
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
4.
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
5.
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
6.
Apple збирається перейменувати всі свої операційні системи
7.
Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите
8.
У Windows 11 додали шифрування із захистом від квантового злому
9.
У Києві виступить керівництво Ethereum Foundation. Де послухати?
10.
На Stack Overflow з’являться платні експерти, які допомагатимуть у вирішенні проблем з кодом

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: