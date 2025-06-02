«На 1000 вакансій більше»: українські сервіси пошуку роботи в IT поділились статистикою

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Статистика двох найбільших онлайн-сервісів з розміщення IT-вакансій: jobs.dou.ua і Djinni свідчить, що в Україні за останній рік зросла потреба в спеціалістах галузі високих технологій.

У травні 2025 року рекрутери опублікували на Djinni 11 035 вакансій. Це на 285 більше, ніж в квітні і на 1052 більше, ніж в травні минулого року.

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Схожі результати сьогодні оприлюднили на DOU. Протягом травня роботодавці опублікували на цьому сервісі 6213 вакансій. У порівнянні з травнем 2024 року це на 1100 вакансій більше.

За даними Djinni, в Україні стає більше вакансій для фулстек-фахівців та Security. Для PHP та дата інженерів — навпаки: в травні менше пропозицій, ніж в квітні.

На jobs.dou.ua в травні була рекордна кількість вакансій для Embedded — 69, Engineering Manager — 48, Security — 93 (це більше, ніж до початку повномасштабної війни). Кількість вакансій для дизайнерів повернулася на довоєнний рівень — 300+ за місяць, так само, як у Support — 200+. З березня зменшилася на чверть кількість вакансій для PHP.

Нагадаємо, що за даними НБУ, експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль. За підсумками квітня він склав $569 млн. Це найвищий показник з початку 2025 року. Результат квітня на $24 млн перевищує підсумок березня, і на таку ж суму більший за показники квітня 2024 року: рік тому експорт українських IT-послуг склав $545 млн. Річне зростання становить 4,4%.

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