На робочому столі оновленої Windows 11 з’явиться значок для виклику панелі емодзі

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Компанія Microsoft представила Windows 11 Insider Preview Build 27858 для учасників каналу Canary, повідомили iLenta.

У тестовому оновленні Windows 11 компанія додала нові можливості для панелі завдань та покращила візуальну частину робочого столу.

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Для тих, хто активно використовує емодзі, Microsoft впровадила в панель завдань окрему кнопку, що дозволяє швидко відкривати панель з емодзі. Раніше для цього потрібно було використовувати комбінацію клавіш Windows + “.” (крапка), тепер достатньо одного натискання на новий значок. Це помітно спрощує доступ і робить функцію очевиднішою — раніше багато користувачів просто не здогадувалися про її існування.

Якщо новий елемент панелі завдань не потрібен, його легко забрати: достатньо натиснути правою кнопкою миші на панелі завдань, перейти в налаштування та вимкнути відображення емодзі. При цьому поєднання клавіш продовжить працювати у звичайному режимі.

Одною із помітних змін стало відключення яскравого виділення значків стандартних програм, таких як «Ножиці» або «Калькулятор». Тепер при переміщенні цих програм зі списку меню «Пуск» на робочий стіл їх іконки відображаються більш чітко та зручно для сприйняття. Однак, якщо ярлик вже присутній на робочому столі, потрібно буде створити його заново, щоб побачити оновлений вигляд.

У цій збірці також представлені інші доробки, включаючи дрібні, але візуально помітні виправлення.

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