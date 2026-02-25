banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 25/02/2026 11:55

«Надати повний доступ до п’ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

Дмитро Сімагін

Автор новин

Очільник Пентагону Піт Гегсет висунув ультиматум керівництву Anthropic. Він вимагає, щоб компанія, яка зараз є одним з лідерів у розробці штучного інтелекту, до «вечора п’ятниці» скасувала всі запобіжні заходи для використання Claude у військових цілях. Про це Гегсет заявив під час вчорашньої зустрічі з Даріо Амодеєм у Вашингтоні, пише Axios.

Якщо Anthropic відмовиться виконувати ці умови, компанію можуть визнати загрозою національній безпеці США. Це означає, що адміністрація Трампа застосує Закон про оборонне виробництво, зобов’язавши військових використовувати її модель. Цей не тільки поставить під загрозу державні контракти Anthropic, але й може призвести до фактичної конфіскації Claude.

Дональд Трамп і Піт Гегсет

Дональд Трамп і Піт Гегсет

Іншим наслідком може стати те, адміністрація Трампа оголосить Anthropic ризиком для ланцюга поставок. Це призведе до того, що інші компанії, які співпрацюють з Пентагоном, будуть змушені не використовувати Claude в своїх робочих процесах.

Погрози Гегсета відображають не тільки рівень невдоволення позицією Даріо Амодея, а також і те, наскільки важливою стала LLM-модель Claude для військових. За даними преси, кілька тижнів тому Пентагон використав Claude під час операції, яка призвела до захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Anthropic не заперечила правдивість цієї інформації.

«Єдина причина, чому ми досі розмовляємо з цими людьми, полягає в тому, що вони нам потрібні, і вони нам потрібні зараз. Проблема цих хлопців у тому, що вони настільки хороші», — заявив представник Міністерства оборони США.

Раніше представник Anthropic заявив, що компанія готова адаптувати свою політику використання для Пентагону, але не дозволяє використовувати свою модель для масового спостереження за американцями або розробки зброї, яка стріляє без участі людини.

Відомо, що Claude — це єдина модель штучного інтелекту, яка зараз використовується для найчутливіших військових операцій.

Нагадаємо, після того, як Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування, акції IBM обвалились за один день на 13%.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > «Надати повний доступ до п'ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

Найбільш обговорювані статті

Claude Code тепер шукає замість вас баги в кодіClaude Code тепер шукає замість вас баги в коді
«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram
Copilot і Grok можна використовувати як проксі-сервери для шкідливого ПЗ — дослідженняCopilot і Grok можна використовувати як проксі-сервери для шкідливого ПЗ — дослідження
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» ЦукербергаРозробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
В Gemini з'явився безкоштовний генератор музики Lyria 3В Gemini з’явився безкоштовний генератор музики Lyria 3
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 рокуТворець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
У редактор коду Cursor додали маркетплейс готових плагинів та асинхронні субагентиУ редактор коду Cursor додали маркетплейс готових плагинів та асинхронні субагенти
«Ні, його не буде»: Білл Гейтс сховався від публіки після оприлюднення файлів Епштейна«Ні, його не буде»: Білл Гейтс сховався від публіки після оприлюднення файлів Епштейна
Момент незручності для Альтмана та Амодея: конфлікт стає персональнимМомент незручності для Альтмана та Амодея: конфлікт стає персональним
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів

Anthropic створила алгоритм для злому штучного інтелекту

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Anthropic додає в Claude функцію веб-пошуку. Вона вже є в ChatGPT

Anthropic: вже через рік віртуальні співробітники почнуть замінювати людей

Anthropic: штучний інтелект навчився брехати заради власних інтересів

Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 6 днів назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 1 тиждень назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 6 днів назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 2 дні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

«Надати повний доступ до п'ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

 25.02.2026 11:55

Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль

 25.02.2026 10:43

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

 25.02.2026 08:55

«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів

 24.02.2026 17:32

Google та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOS

 24.02.2026 16:23

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

 24.02.2026 14:55

Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude

 24.02.2026 11:55

21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

 24.02.2026 09:44

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

 24.02.2026 08:48

Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS

 23.02.2026 17:22

Спецпроєкти

Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
2.
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
3.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
4.
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
5.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
6.
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
7.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
8.
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
9.
У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
10.
Українець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: