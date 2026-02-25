«Надати повний доступ до п’ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

Очільник Пентагону Піт Гегсет висунув ультиматум керівництву Anthropic. Він вимагає, щоб компанія, яка зараз є одним з лідерів у розробці штучного інтелекту, до «вечора п’ятниці» скасувала всі запобіжні заходи для використання Claude у військових цілях. Про це Гегсет заявив під час вчорашньої зустрічі з Даріо Амодеєм у Вашингтоні, пише Axios.

Якщо Anthropic відмовиться виконувати ці умови, компанію можуть визнати загрозою національній безпеці США. Це означає, що адміністрація Трампа застосує Закон про оборонне виробництво, зобов’язавши військових використовувати її модель. Цей не тільки поставить під загрозу державні контракти Anthropic, але й може призвести до фактичної конфіскації Claude.

Іншим наслідком може стати те, адміністрація Трампа оголосить Anthropic ризиком для ланцюга поставок. Це призведе до того, що інші компанії, які співпрацюють з Пентагоном, будуть змушені не використовувати Claude в своїх робочих процесах.

Погрози Гегсета відображають не тільки рівень невдоволення позицією Даріо Амодея, а також і те, наскільки важливою стала LLM-модель Claude для військових. За даними преси, кілька тижнів тому Пентагон використав Claude під час операції, яка призвела до захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Anthropic не заперечила правдивість цієї інформації.

«Єдина причина, чому ми досі розмовляємо з цими людьми, полягає в тому, що вони нам потрібні, і вони нам потрібні зараз. Проблема цих хлопців у тому, що вони настільки хороші», — заявив представник Міністерства оборони США.

Раніше представник Anthropic заявив, що компанія готова адаптувати свою політику використання для Пентагону, але не дозволяє використовувати свою модель для масового спостереження за американцями або розробки зброї, яка стріляє без участі людини.

Відомо, що Claude — це єдина модель штучного інтелекту, яка зараз використовується для найчутливіших військових операцій.

Нагадаємо, після того, як Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування, акції IBM обвалились за один день на 13%.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn