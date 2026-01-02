«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію

Користувач Reddit поділився історією свого невдалого блефу на співбесіді. Коли мова зайшла про зарплату, він заявив, що в нього вже є кращий оффер від іншого роботодавця. Цим прийомом він хотів отримати більш високу пропозицію по зарплаті. Зрозуміло, що ніякого іншого офферу в нього не було, а сам претендент вже 5 місяців шукав роботу.

Рекрутер, яка проводила інтерв’ю, попросила надіслати їй електронного листа з копією пропозиції від конкурентів: «Це необхідно, щоб ми могли показати його відділу компенсацій і точно співставити цифри». Також вона запитала про назву компанії.

Тепер кандидат не знає, як вирішити проблему і просить поради від спільноти.

«Одна річ — блефувати під час телефонної розмови, і зовсім інша — підробити документ із логотипами та іменами, це відверте шахрайство. Я не знаю, що робити далі. Чи варто мені просто відкликати свою заявку чи спробувати змінити свою заяву?», — запитує невдалий претендент.

У підсумку автор посту надіслав роботодавцю електронного листа, в якому пояснив, що він не може розголошувати конфіденційну інформацію, яка належить іншій компанії. Поки не зрозуміло, чи вдалось йому отримати оффер, чи ні.

В своїй публікації кандидат, який має чималий досвід пошуку вакансій, також не забув звинуватити роботодавців у розміщенні фейкових оголошень про роботу із завищеними зарплатами. За його словами, це робиться, щоб просто привернути увагу.