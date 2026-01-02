logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/01/2026 15:45

«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію

Дмитро Сімагін

Журналіст

Користувач Reddit поділився історією свого невдалого блефу на співбесіді. Коли мова зайшла про зарплату, він заявив, що в нього вже є кращий оффер від іншого роботодавця. Цим прийомом він хотів отримати більш високу пропозицію по зарплаті. Зрозуміло, що ніякого іншого офферу в нього не було, а сам претендент вже 5 місяців шукав роботу.

Рекрутер, яка проводила інтерв’ю, попросила надіслати їй електронного листа з копією пропозиції від конкурентів: «Це необхідно, щоб ми могли показати його відділу компенсацій і точно співставити цифри». Також вона запитала про назву компанії.

Тепер кандидат не знає, як вирішити проблему і просить поради від спільноти.

«Одна річ — блефувати під час телефонної розмови, і зовсім інша — підробити документ із логотипами та іменами, це відверте шахрайство. Я не знаю, що робити далі. Чи варто мені просто відкликати свою заявку чи спробувати змінити свою заяву?», — запитує невдалий претендент. 

У підсумку автор посту надіслав роботодавцю електронного листа, в якому пояснив, що він не може розголошувати конфіденційну інформацію, яка належить іншій компанії. Поки не зрозуміло, чи вдалось йому отримати оффер, чи ні.

В своїй публікації кандидат, який має чималий досвід пошуку вакансій, також не забув звинуватити роботодавців у розміщенні фейкових оголошень про роботу із завищеними зарплатами. За його словами, це робиться, щоб просто привернути увагу.

 

Головна > Новини > «Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію

Найбільш обговорювані статті

Microsoft додає GPT-5.2 у CopilotMicrosoft додає GPT-5.2 у Copilot
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPTOpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузяхСтажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях
Мінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітностіМінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Стало відомо, який формат реклами з'явиться в ChatGPTСтало відомо, який формат реклами з’явиться в ChatGPT
Microsoft не буде переписувати Windows на RustMicrosoft не буде переписувати Windows на Rust
Робота агентів в браузері Chrome може стати платноюРобота агентів в браузері Chrome може стати платною
П'ять порад як бути успішним на співбесіді

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

5 нетехнічних питань на співбесіді в IT, через які легко провалитися

Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

Треба зрозуміти, ви хочете розвиватися чи просто потрібні гроші: як знайти роботу в IT під час війни

Як пройти співбесіду на QA manual: 100 запитань та відповідей

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Для початку випишіть свої досягнення: поради IT-рекрутера, як знайти роботу під час війни

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

«Я просто шукаю собі хлопця». HR Deloitte розповів про делікатне прохання від дівчини щодо співбесіди

10 книг для програмістів, щоб прокачати технічні та софт-скіли

11 порад, як отримати роботу в IT під час кризи

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Пошуки роботи в IT: 7 маркерів, які виявлять «галеру» за описом вакансії

«Якого кольору олівцем ви б були?»: 9 треш-історій зі співбесід в IT

Цю задачу Маск давав на співбесідах: чи ви достатньо розумні, щоб працювати у SpaceX

20 років досвіду — на одній сторінці: якого розміру має бути резюме, щоб вас взяли на роботу

«Деякі "спеціалісти" ходять на співбесіди, щоб потішити своє еґо»: розробник про невдалі співбесіди та що з цим робити

Топ текстів
- 1 тиждень назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 3 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 1 місяць назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 4 дні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 4 тижні назад
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
Новини - 2 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури

Новини

«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію

 02.01.2026 15:45

Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java

 02.01.2026 12:33

Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу

 02.01.2026 11:19

OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus

 02.01.2026 09:37

Поліція затримала хакера, який заразив 2,8 мільйонів ПК софтом для крадіжки криптовалюти

 30.12.2025 17:17

«Тепер тільки тести та практичні завдання»: компанії масово відмовляються від оцінки резюме

 30.12.2025 15:44

«Мінус 2200 IT-підприємців за квартал»: в Україні дослідили динаміку по ФОП

 30.12.2025 12:45

Сем Альтман шукає фахівця на зарплату в $555 000, щоб той контролював ChatGPT

 30.12.2025 11:27

Microsoft додає GPT-5.2 у Copilot

 30.12.2025 09:38

Google Photos незабаром можна буде запускати на телевизорах

 29.12.2025 17:05

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Топ текстів тижня
1.
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
2.
«Тепер тільки тести та практичні завдання»: компанії масово відмовляються від оцінки резюме
3.
Microsoft не буде переписувати Windows на Rust
4.
Мінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності
5.
«Мінус 2200 IT-підприємців за квартал»: в Україні дослідили динаміку по ФОП
6.
Стало відомо, який формат реклами з’явиться в ChatGPT
7.
Сем Альтман шукає фахівця на зарплату в $555 000, щоб той контролював ChatGPT
8.
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
9.
Робота агентів в браузері Chrome може стати платною
10.
Поліція затримала хакера, який заразив 2,8 мільйонів ПК софтом для крадіжки криптовалюти

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: