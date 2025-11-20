Найбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП та гіг-контракти

Дві найбільші українські IT-компанії, EPAM Ukraine та SoftServe, повідомили про переведення частини персоналу на гіг-контракти та скасування бенефітів для ФОП-працівників. Зокрема, в EPAM співробітникам, які не перейдуть у режим Дія.City, скоротять тривалість лікарняних, відпусток та інших корпоративних гарантій. Про це пише DOU.

В компанії EPAM пояснили, що обмежують бенефіти для ФОПів тому, що розглядають Дія.City як «стратегічний напрям розвитку». Тому повний пакет бенефітів і соціальних гарантій буде доступний лише тим працівникам, які вирішать приєднатись до цього спеціального податкового режиму.

Що стосується SoftServe, то її представники розповіли, що більшість персоналу вже працює через гіг-контракти, адже «інтеграція у правовий режим Дія.City є стратегічним вектором компанії в Україні».

«На сьогодні переважна більшість співробітників в Україні є гіг-контракторами, й ми продовжуємо збільшувати чисельність команди на цій формі працевлаштування», — пояснили в команді.

SoftServe не надала інформацію, скільки її співробітників є гіг-контракторами та ФОПами. Однак у компанії запевняють, що бенефіти та гарантії фактично не відрізняються для співробітників на різних моделях співпраці.

На відміну від ФОП, співпраця на основі гіг-контракту поєднує елементи традиційного трудового договору (соціальні гарантії) та цивільно-правового (гнучкість, робота за завданнями). Наприклад, гіг-спеціалісти мають право на лікарняні, відпустки та інші соціальні гарантії, які часто не передбачені за договорами з ФОП.