«Найкраща модель для кодування»: розробники поділились першими враженнями про Claude Opus 4.5

Вчорашній реліз Claude Opus 4.5, першої LLM-моделі, яка «працює краще людини», отримав перші враження в професійному середовищі. На думку деяких розробників, Opus 4.5 — реальний крок уперед, а не чергове удосконалення. Крім значного підвищення продуктивності, приємним бонусом стало зниження вартості токенів на 67%. Таким чином, використання можливостей штучного інтелекту в розробці ПЗ стає набагато дешевшим, ніж раніше.

«Claude Opus 4.5 видає високоякісний код і чудово справляється з потужними агентськими робочими процесами за допомогою GitHub Copilot. Раннє тестування показує, що вона перевершує внутрішні бенчмарки кодування, одночасно скорочуючи використання токенів вдвічі, і особливо добре підходить для таких завдань, як міграція коду та рефакторинг коду» — заявив директор з продуктів GitHub Маріо Родрігес.‍

Президент Replit Мікеле Катаста має схожі похвали:

«Claude Opus 4.5 перевершує Sonnet 4.5 та конкурентів за нашими внутрішніми тестами, використовуючи менше токенів для вирішення тих самих проблем. У великих масштабах ця ефективність зростає».‍

Щодо інших фахівців, хто вже встиг протестувати новинку, то ось їхні спостереження:

модель стала точнішою у виборі інструментів та фреймворків;

може закрити складний проект за один запуск, а не дробити його на серію підказок;

працює помітно стабільніше в агентних сценаріях (браузерні дії, термінал, запуск пайплайнів).

Водноча, Anthropic прямо підкреслює, що модель не замінює:

архітектурні рішення;

роботу у команді;

баг-хантінг поза «ідеальними умовами»;

предметну експертизу.

Що це означає для розробників? Opus 4.5 підняла планку якості та знову спровокувала розмови про майбутню професію. Anthropic чесно визнає, що подібні моделі здатні замінити значну частину рутинних завдань, що особливо важливо для джуніорів.

Нагадаємо, що вартість доступу до Claude Opus 4.5 становить $5 за 1 мільйон вхідних токенів та $25 за 1 мільйон вихідних токенів. Це значно нижче, ніж ціна в $15/75 для попередника Claude Opus 4.1.