Новини 06/01/2026 09:39

Названо IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітників

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанію OpenAI названо абсолютним рекордсменом за розміром грошової компенсації, яку вона платить своїм співробітникам. Працюючи в стартапі Сема Альтмана, айтівець отримує більше, ніж в будь-якій іншій IT-компанії за останні 25 років. Це стверджується в фінансових даних, які компанія надала інвесторам, пише The Wall Street Journal.

Середній розмір винагороди у вигляді акцій в OpenAI становить близько $1,5 мільйона на одного співробітника при загальній чисельності персоналу близько 4 тисячі осіб. Це більш ніж у 7 разів перевищує рівень бонусів, які колись пропонував своїм працівникам попередній лідер Google перед виходом на біржу в 2004 році. 

Якщо ж порівнювати зарплату і бонуси в OpenAI із сьогоднішніми конкурентами, то ця компенсація приблизно в 34 рази вища за середній показник серед 18 великих IT-компаній за рік до IPO. Усі дані наведені з урахуванням інфляції.

Щедрість в зарплаті має на меті зберегти в OpenAI найкращих представників галузі, які необхідні компанії в боротьбі за лідерство на ринку інструментів штучного інтелекту. Сема Альтмана навіть не зупиняє те, що високі витрати на опціони та зарплату призводять до збільшення операційних збитків компанії та прискорює розмивання часток існуючих акціонерів.

Кадровий ринок у компаніях-розробників штучного інтелекту призвів до того, що CEO Meta Марк Цукерберг почав пропонувати провідним дослідникам ШІ компенсаційні пакети на сотні мільйонів доларів, а в окремих випадках – до $1 мільярда. Агресивна кампанія з переманювання співробітників не оминула й OpenAI: Meta вдалося забрати у неї понад 20 фахівців, у тому числі співавтора ChatGPT Шенцзя Чжао.

На тлі відтоку кадрів OpenAI у серпні виплатила частини дослідницького та інженерного персоналу разові бонуси, в окремих випадках на мільйони доларів. Тепер компанія очікує, що загальні витрати на компенсації щороку зростатимуть приблизно на $3 мільярди до 2030 року. 

У 2025 році компенсації у вигляді акцій в OpenAI становлять близько 46% виручки — це найвищий показник в галузі, за винятком Rivian, яка не мала виручки на рік перед IPO. Для порівняння: у Palantir цей показник становив 33% перед виходом на біржу в 2020 році, Google — близько 15%, Facebook — 6%. У середньому IT-компанії витрачають на винагороди акціями і бонусами близько 6% від від річної виручки за рік до IPO.

Нагадаємо, що кілька днів тому OpenAI запропонувала окремим користувачам безкоштовний доступ до платного тарифу ChatGPT Plus.

 

