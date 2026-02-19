the-page
Новини 19/02/2026 16:25

«Ні, його не буде»: Білл Гейтс сховався від публіки після оприлюднення файлів Епштейна

Дмитро Сімагін

Автор новин

Білл Гейтс не виступить з доповіддю на саміті India AI Impact Summit у Делі, повідомила його благодійна організація за кілька годин до запланованого виступу співзасновника Microsoft.

Фонд Гейтса заявив, що рішення було прийнято після «ретельного обмірковування» та «для того, щоб зосередити увагу на ключових пріоритетах». При цьому фонд не уточнив деталі, пише BBC.

Відмова Гейтса відвідати захід, присвячений штучному інтелекту, відбулась на фоні скандалу щодо його зв’язків із покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Кілька тижнів тому численні згадки про Білла Гейтса були оприлюднені в нових файлах архіву Епштейна, доступ до якого відкрито Міністерством юстиції США.

За інформацією The New York Times, Джеффрі Епштейн листувався з Гейтсом, намагаючись отримати від нього підтримку в конфлікті з JPMorgan Chase (цей банк відмовився обслуговувати Епштейна та закрив його рахунки). 

В іншому електронному листі Епштейна, написаному у стилі особистого щоденника, сексуальний злочинець стверджував, що він допоміг Біллу Гейтсу придбати ліки, «щоб впоратися з наслідками сексу з російськими дівчатами». Також він нібито сприяв побаченням пана Гейтса із заміжніми жінками.

В документах з архіву Епштейна також міститься критика співзасновника Microsoft за те, що той вирішив «знехтувати нашою дружбою», яка тривала протягом шести років. Він звинуватив Гейтса в тому, що той покинув його заради збереження власної репутації.

В інтерв’ю CNN у 2021 році Білл Гейтс назвав свої стосунки з колишнім фінансистом «величезною помилкою». Він намагався применшити свою взаємодію з Епштейном, заявивши, що лише кілька разів вечеряв з ним заради збору коштів для свого благодійного фонду.

Щодо оприлюднення інформації з архіву електронних листів Епштейна, то речник Гейтса назвав твердження у файлах «абсолютно абсурдними та повністю хибними». Сам мільярдер заявив, що шкодує про те, що колись провів час з Епштейном.

Нагадаємо, що Google і Microsoft активно шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту.

