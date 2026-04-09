Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців

Ринки прогнозів, такі як Polymarket, часто рекламують як «легкий спосіб заробити на власній експертності». Проте свіже дослідження ончейн-даних показує зовсім іншу картину: для переважної більшості користувачів це гра з від’ємною сумою, пише Cointelegraph.

Статистика невтішна: 84% трейдерів — «у мінусі»

Статистичний аналіз 2,5 мільйонів адрес користувачів Polymarket показав, що лише 15,9% з них отримали хоча б якийсь прибуток. Решта 84,1% втратили свої кошти.

Ще суворішими є цифри щодо заробітків, які можна оцінити як значні:

Лише 2% трейдерів заробили понад $1000 за весь час.

Понад $10 000 змогли вивести лише 0,32% (близько 8000 осіб).

Елітна група тих, хто заробив понад $100 000, складає всього 0,033% (840 адрес).

Чи є це стабільним доходом?

Ідея «кинути роботу заради Polymarket» виглядає привабливою лише в мемах. Дослідження середньомісячного доходу трейдера розбиває цей міф:

Середній прибуток понад $1000/місяць мають лише 1,25% користувачів.

Понад $10 000/місяць — лише 0,13% .

Головна проблема — нестабільність. Більшість тих, хто отримав гарний прибуток, зробили це разово. 53% прибуткових трейдерів демонстрували високі показники лише протягом одного місяця, а 73% залишалися активними не довше двох місяців.



Не слід забувати, що найбільші виграши отримують інсайдери, які володіють ексклюзивною інформацією про політичні або економічні новини. Маючи точні дані про дату початку військової операції чи хід переговорів, вони, самостійно або через підставних осіб, роблять анонімні ставки з гарантованим виграшем, залишаючи «диванних експертів» у дурнях.

Тест на витривалість: 35 із 2,5 мільйонів

Шанс підтримувати стабільний дохід (наприклад, $5000 на місяць) протягом тривалого часу наближається до нуля. З 2,5 мільйонів трейдерів:

0,1% змогли заробляти по $5000 два місяці поспіль.

0,0055% (140 осіб) протрималися півроку.

Лише 35 осіб змогли зберігати такий темп протягом 12 місяців поспіль.

Чому так відбувається?

Зниження відсотка прибуткових трейдерів (з 44% у 2024 році до 16% у 2026-му) пов’язують з масовим притоком недосвідчених користувачів під час виборчого хайпу 2024 року. Новачки часто торгують на емоціях, ігнорують управління капіталом (bankroll management) та сприймають платформу як казино.

Крім того, методологія дослідження враховує так звані «спліти» (поділ USDC на пари токенів YES/NO), що робить розрахунки точнішими, ніж попередні звіти, які часто завищували прибутковість адрес.

Щодо українських трейдерів, то в нашій країні платформа прогнозів Polymarket заблокована з січня 2026 року. Підставою для рішення Національної комісії державного регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) стала відсутність ліцензії на вид діяльності, який регулятор кваліфікує як азартні ігри. Домен Polymarket внесли до відкритого реєстру заборонених інтернет-ресурсів.

Висновок: Polymarket залишається цікавим інструментом для прогнозування подій, але як джерело стабільного заробітку він доступний лише для крихітної частки трейдерів, які володіють інсайдерською інформацією або використовують математичні моделі та дотримуються виняткової дисципліни.

