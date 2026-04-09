Новини 09/04/2026 11:55

Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців

Олександр Остапенко

Автор новин

Ринки прогнозів, такі як Polymarket, часто рекламують як «легкий спосіб заробити на власній експертності». Проте свіже дослідження ончейн-даних показує зовсім іншу картину: для переважної більшості користувачів це гра з від’ємною сумою, пише Cointelegraph.

Статистика невтішна: 84% трейдерів — «у мінусі»

Статистичний аналіз 2,5 мільйонів адрес користувачів Polymarket показав, що лише 15,9% з них отримали хоча б якийсь прибуток. Решта 84,1% втратили свої кошти.

Ще суворішими є цифри щодо заробітків, які можна оцінити як значні:

  • Лише 2% трейдерів заробили понад $1000 за весь час.
  • Понад $10 000 змогли вивести лише 0,32% (близько 8000 осіб).
  • Елітна група тих, хто заробив понад $100 000, складає всього 0,033% (840 адрес).

Чи є це стабільним доходом?

Ідея «кинути роботу заради Polymarket» виглядає привабливою лише в мемах. Дослідження середньомісячного доходу трейдера розбиває цей міф:

  • Середній прибуток понад $1000/місяць мають лише 1,25% користувачів.
  • Понад $10 000/місяць — лише 0,13%.

Головна проблема — нестабільність. Більшість тих, хто отримав гарний прибуток, зробили це разово. 53% прибуткових трейдерів демонстрували високі показники лише протягом одного місяця, а 73% залишалися активними не довше двох місяців.

Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців
Не слід забувати, що найбільші виграши отримують інсайдери, які володіють ексклюзивною інформацією про політичні або економічні новини. Маючи точні дані про дату початку військової операції чи хід переговорів, вони, самостійно або через підставних осіб, роблять анонімні ставки з гарантованим виграшем, залишаючи «диванних експертів» у дурнях.

Тест на витривалість: 35 із 2,5 мільйонів

Шанс підтримувати стабільний дохід (наприклад, $5000 на місяць) протягом тривалого часу наближається до нуля. З 2,5 мільйонів трейдерів:

  • 0,1% змогли заробляти по $5000 два місяці поспіль.
  • 0,0055% (140 осіб) протрималися півроку.
  • Лише 35 осіб змогли зберігати такий темп протягом 12 місяців поспіль.

Чому так відбувається?

Зниження відсотка прибуткових трейдерів (з 44% у 2024 році до 16% у 2026-му) пов’язують з масовим притоком недосвідчених користувачів під час виборчого хайпу 2024 року. Новачки часто торгують на емоціях, ігнорують управління капіталом (bankroll management) та сприймають платформу як казино.

Крім того, методологія дослідження враховує так звані «спліти» (поділ USDC на пари токенів YES/NO), що робить розрахунки точнішими, ніж попередні звіти, які часто завищували прибутковість адрес.

Щодо українських трейдерів, то в нашій країні платформа прогнозів Polymarket заблокована з січня 2026 року. Підставою для рішення Національної комісії державного регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) стала відсутність ліцензії на вид діяльності, який регулятор кваліфікує як азартні ігри. Домен Polymarket внесли до відкритого реєстру заборонених інтернет-ресурсів.

Висновок: Polymarket залишається цікавим інструментом для прогнозування подій, але як джерело стабільного заробітку він доступний лише для крихітної частки трейдерів, які володіють інсайдерською інформацією або використовують математичні моделі та дотримуються виняткової дисципліни.

Нагадаємо, що в українському IT зараз спостерігається парадокс: зарплати досвідчених розробників знижуються, а початківців — зростають.

Найбільш обговорювані статті

Українці стали більше витрачати на цифрових платформах: надходження від «податку на Google» різко зрослиУкраїнці стали більше витрачати на цифрових платформах: надходження від «податку на Google» різко зросли
OpenAI просить правоохоронців розслідувати діяльність Ілона МаскаOpenAI просить правоохоронців розслідувати діяльність Ілона Маска
Умови користування Copilot змінились: тепер це не професійний інструментУмови користування Copilot змінились: тепер це не професійний інструмент
Netflix випустив безкоштовну модель штучного інтелекту, яка видаляє об'єкти на відеоNetflix випустив безкоштовну модель штучного інтелекту, яка видаляє об’єкти на відео
Де найлегше знайти роботу в українському ІТ: MilTech і C++Де найлегше знайти роботу в українському ІТ: MilTech і C++
Ефект вайб-кодингу: кількість заявок в App Store зросла на рекордні 84%Ефект вайб-кодингу: кількість заявок в App Store зросла на рекордні 84%
Хакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift ProtocolХакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift Protocol
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClawКінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектомКогнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

Картина стає драматичною: 92% кандидатів не чекають, що рекрутер напише першим — Djinni

В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці

Українським Android-розробникам найважче отримати відповідь від рекрутера — дослідження

Скільки в Україні IT-фахівців: результати дослідження

Рекорд українського IT та як шукати роботу джунам: що розповіли на конференції IT Ukraine

З якою мовою програмування найлегше знайти роботу: результати дослідження

Український IT-експорт скоротився до найнижчого показника у 2024 році

З 2024 року кількість додатків у Google Play зменшилася на 47%

Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати

Низька конкуренція і рекордні найми: Djinni підбив підсумки першого кварталу 2024 року

В Україні підрахували IT-фахівців, які виїхали за кордон

680 відгуків на вакансію Frontend Developer: статистика топ-вакансій в Україні

Настрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні — опитування

Українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 1 тиждень назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 тиждень назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 2 дні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 2 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 3 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 2 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 2 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Новини

Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців

 09.04.2026 11:55

КНДР знову атакує розробників: особлива увага до npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist)

 09.04.2026 10:37

Тепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks

 09.04.2026 08:53

Штучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відео

 08.04.2026 17:54

Український досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкість

 08.04.2026 17:16

X запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі Grok

 08.04.2026 16:56

GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»

 08.04.2026 16:20

Як український бізнес стає глобальним: в MC.today, The Page, ITC, SPEKA та Highload стартує спецпроєкт «Визнані у світі»

 08.04.2026 15:16

Рада ухвалила Закон про оподаткування доходів з цифрових платформ: що це означає для українців

 08.04.2026 14:48

YouTube закручує гайки: з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

 08.04.2026 12:22

Спецпроєкти

Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
3.
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
4.
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
5.
Моделі штучного інтелекту брешуть не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідження
6.
Google DeepMind розкриває секрети: шість способів, як зламати ШІ-агента
7.
Крипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн
8.
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
9.
Cursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» агентів
10.
WordPress тепер має безпечну альтернативу: Cloudflare представляє CMS EmDash

