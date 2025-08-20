Нова LLM-модель Deepseek v3.1 «краща за Claude Opus 4 і в 68 разів дешевша»

Китайський стартап DeepSeek без зайвих анонсів випустив абсолютно нову LLM-модель V3.1. Вона має відкритий код, 685 мільярдів параметрів і довжину контексту до 128k, пише Venture Beat.

Модель досягла 71,6% балів у бенчмарку кодування Aider, зарекомендувавши себе як одна з найпродуктивніших моделей. DeepSeek V3.1 підтримує кілька форматів точності, від стандартного BF16 до експериментального FP8, що дозволяє розробникам оптимізувати продуктивність відповідно до їхніх апаратних обмежень. На цей час V3.1 посідає перше місце серед моделей з відкритим вихідним кодом.

«Deepseek v3.1 набирає 71,6% на aider – non-reasing SOTA. Це «на 1% краще, ніж Claude Opus 4, але в 68 разів дешевше», — написав дослідник штучного інтелекту Ендрю Крістіансон.

Справжній прорив полягає в тому, що DeepSeek називає своєю «гібридною архітектурою». На відміну від попередніх спроб поєднати різні можливості штучного інтелекту, що часто призводило до створення систем, які погано справлялися з усіма завданнями, V3.1 бездоганно інтегрує функції чату, міркування та кодування в єдину, узгоджену модель.

Нагадаємо, що провідний китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek був змушений відкласти випуск своєї майбутньої моделі R2 через труднощі з її навчанням. Проблеми почались після втручання політиків у робочі процес.