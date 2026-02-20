the-page
Новини 20/02/2026 17:06

Нові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google Диск

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google анонсувала три нові функції для браузера Chrome: розділений перегляд, анотації PDF та збереження на Google Диску. Кожна з них підвищує продуктивність та економить час користувачів, пише блог компанії.

Відтепер не доведеться постійно переключатись між двома вкладками — екран браузера можна «розділити» на дві окремі вкладки для одночасного перегляду двох сайтів. Це особливо зручно для перегляду відео: в одній вкладці можна дивитись улюбленого блогера на YouTube, а в іншій — набирати текст в Google Docs.

Тепер користувачі також можуть виділяти текст і додавати нотатки до PDF-файлу безпосередньо з браузера. Вже не потрібно завантажувати файл і відкривати окрему програму лише для того, щоб швидко зробити нотатку. Нова функція Chrome ідеально підходить для швидкого цифрового підпису, перегляду робочого звіту або створення нотаток до навчальної програми.

Третя нова функція — «Зберегти на Google Диску» спрощує пошук завантажень. Тепер користувач може зберігати PDF-файли просто на свій Диск з браузера, не завантажуючи їх повторно. Вони автоматично організовуються в окрему папку «Збережено з Chrome» в обліковому записі на Диску. Це спрощує зберігання резервних копій важливих документів, тепер їх значно легше знаходити пізніше з будь-якого пристрою користувача.

Нагадаємо, кілька днів тому в Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують історією браузера користувачів.

