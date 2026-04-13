logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/04/2026 10:24

Нові правила Linux: згенерований код дозволено, але з умовами

Дмитро Сімагін

Редактор

Спільнота розробки ядра Linux офіційно відкрила двері для коду, створеного за допомогою штучного інтелекту, проте з суворими застереженнями. Лінус Торвальдс та команда супроводжувачів розробили та опублікували нові правила, щоб зберегти якість та юридичну чистоту відкритого програмного забезпечення.

Ось головні тези того, що змінилося:

  • Маркування ШІ-коду: Тепер розробники зобов’язані чітко вказувати, якщо код був створений або оптимізований за допомогою штучного інтелекту (наприклад, ChatGPT чи GitHub Copilot).
  • Юридична відповідальність: Автор патчу має гарантувати, що згенерований код не порушує авторські права та ліцензії. Це критично для ядра Linux, яке розповсюджується під ліцензією GPLv2.
  • Якість понад усе: Вимоги до коду залишаються незмінними. Те, що код написав штучний інтелект, не є виправданням для помилок або поганої структури.

Окремо наголошується, що агенти штучного інтелекту НЕ ПОВИННІ додавати до коду теги «Підписано». Тільки люди можуть юридично засвідчувати сертифікат походження розробника (DCO). Людина, яка подає документи, несе повну відповідальність за згенерований код.

Чому це важливо?

Досі ставлення до згенерованого коду в спільноті розробників ядра було скептичним. Головні ризики полягають у так званих галюцинаціях нейромереж та можливому копіюванні закритих фрагментів коду з чужих баз даних.

Як тепер працює процес додавання коду в ядро Linux:

  • Написання: Розробник використовує ШІ для генерації функції або виправлення багу.
  • Перевірка: Людина повинна повністю зрозуміти та протестувати цей код.
  • Подання (Submission): У листі до патчу додається спеціальна примітка про використання ШІ-інструментів.
  • Рецензія: Супроводжувачі (maintainers) приділяють такому коду особливу увагу під час перевірки.

Лінус Торвальдс не забороняє прогрес, але прагне уникнути «сміттєвого» коду. Нові правила — це спроба знайти баланс між використанням сучасних інструментів і підтриманням стабільності системи, на якій працює більшість серверів світу.

Це рішення спільноти Linux свідчить про те, що навіть найбільш консервативні проєкти з відкритим кодом починають визнавати неминучість штучного інтелекту в розробці.

Нагадаємо, за статистикою помилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 роки.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Нові правила Linux: згенерований код дозволено, але з умовами

Новини

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: