Новий агент GitHub може фіксити баги, додавати функції та відкривати згенерований код у VS Code

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У GitHub додано агента на основі штучного інтелекту, який може виконувати частину щоденних обов’язків розробника: виправляти помилки в коді, додавати функції та покращувати документацію. Агента вбудовано безпосередньо в GitHub Copilot, він починає працювати від імені розробника, щойно той призначить йому завдання. Про це повідомляє The Verge.

За інформацією GitHub, перед завершенням своєї роботи агент автоматично завантажить віртуальну машину, клонує репозиторій та проаналізує кодову базу. Він також зберігає всі зміни, зроблені під час роботи, надаючи короткий аналіз своїх міркувань у журналах сеансів. Після завершення агент позначить у проекті свого розробника для перевірки. Розробники можуть залишати коментарі, на які агент автоматично відповість.

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«Агент також враховує контекст обговорень пов’язаних проблем або запитів на об’єднання коду (pull request) та дотримується будь-яких інструкцій користувацького репозиторію, що дозволяє йому зрозуміти як мету завдання, так і стандарти кодування проекту», – йдеться у повідомленні GitHub.

Новий агент кодування доступний користувачам Copilot Enterprise та Copilot Pro Plus через сайт і мобільний додаток GitHub, а також через інструмент інтерфейсу командного рядка GitHub.

Microsoft також оголосила про доступність GitHub Copilot з відкритим кодом у Visual Studio Code.

Нагадаємо, що ChatGPT тепер може аналізувати код на GitHub. Компанія OpenAI повідомила про вдосконалення своєї функції Deep Research, додавши до неї можливість аналізу коду в репозиторіях GitHub через спеціальний «конектор». Бета-версія конектора дозволяє розробникам ставити запитання щодо кодових баз та технічної документації.

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