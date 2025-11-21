Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки

Google офіційно презентувала генератор зображень Nano Banana Pro на базі LLM-моделі Gemini 3 Pro. За словами компанії, модель підтримує будь-які співвідношення сторін і роздільну здатність до 4K. Новинка вже доступна в додатку і на сайті Gemini та інших сервісах Google, пише Android Authority.

Nano Banana Pro дозволяє регулювати кути огляду камери та фокус, використовувати складну корекцію кольорів і змінювати освітлення сцени. Перші тести демонструють, що при зміні ракурсу та перспективи деталі не змінюються, що на порядок краще, ніж в інших генераторах.

Оскільки нова модель Gemini 3 Pro краще справляється з генерацією тексту, зокрема різними мовами, і може використовувати більше текстур і шрифтів, це значно покращує створення графічних інструкцій, інфографіки та коміксів.

Користувачі вже генерують «пухнасті» логотипи та рекламні плакати, перетворюють креслення на реалістичні 3D-зображення, роблять аніме за завантаженим сценарієм, панорами з кутом огляду 360° та змінюють стиль вихідних зображень. Nano Banana Pro також вміє об’єднувати об’єкти та персонажів з різних кадрів та створювати на їх основі нові зображення.

Щоб згенерувати зображення, в додатку або на сайті Gemini спочатку виберіть 🍌 «Створити зображення» на екрані пропозицій Gemini, потім обов’язково натисніть кнопку моделі Flash 2.5 у правому нижньому куті. Перемкніться на модель Thinking 3 Pro. Після правильного вибору обох цих опцій Gemini використовуватиме новий Nano Banana Pro замість старого Banana.