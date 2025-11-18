Новий віртуальний помічник LingGuang від Alibaba може створювати міні-програми за 30 секунд

Дослідницький підрозділ Alibaba Group (Ant Group) представив LingGuang — мобільного помічника на базі штучного інтелекту, який дозволяє за лічені секунди створювати міні-додатки за текстовим запитом природною мовою. Навички програмування для цього не потрібні, пише South China Morning Post.

Розробники Ant Group стверджують, що LingGuang може за 30 секунд створити такі програми, як трекер калорій, гру в стилі Pac-Man та інструмент для запам’ятовування китайських ієрогліфів.

Крім мобільних додатків з не дуже складним функціоналом, LingGuang здатний розробляти найпростіші 3D-моделі, аудіокліпи, будувати графіки, створювати анімацію та інтерактивні карти в мінімалістичному стилі. Віртуальний помічник вже доступний для завантаження для платформ iOS та Android.

«LingGuang надає кожному користувачеві власного персонального розробника з функціями штучного інтелекту: можна кодувати, створювати візуальні ефекти, програми та перетворювати складні ідеї на прості рішення — все це прямо у вашій кишені», — заявив Хе Чжен’юй, головний технічний директор Ant Group.

LingGuang також дозволяє створювати цифрові навчальні посібники, зрозумілі анімовані ілюстрації для пояснення складних фізичних чи економічних процесів.

Реліз нового віртуального помічника відбувся після нещодавнього запуску Alibaba Cloud свого застосунку Qwen – багатофункціональної безкоштовної програми, розробленої для залучення уваги споживачів шляхом інтеграції онлайн-сервісів Alibaba, від покупок до картографування.