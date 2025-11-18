logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/11/2025 12:48

Новий віртуальний помічник LingGuang від Alibaba може створювати міні-програми за 30 секунд

Дмитро Сімагін

Журналіст

Дослідницький підрозділ Alibaba Group (Ant Group) представив LingGuang — мобільного помічника на базі штучного інтелекту, який дозволяє за лічені секунди створювати міні-додатки за текстовим запитом природною мовою. Навички програмування для цього не потрібні, пише South China Morning Post.

Розробники Ant Group стверджують, що LingGuang може за 30 секунд створити такі програми, як трекер калорій, гру в стилі Pac-Man та інструмент для запам’ятовування китайських ієрогліфів.

Крім мобільних додатків з не дуже складним функціоналом, LingGuang здатний розробляти найпростіші 3D-моделі, аудіокліпи, будувати графіки, створювати анімацію та інтерактивні карти в мінімалістичному стилі. Віртуальний помічник вже доступний для завантаження для платформ iOS та Android.

«LingGuang надає кожному користувачеві власного персонального розробника з функціями штучного інтелекту: можна кодувати, створювати візуальні ефекти, програми та перетворювати складні ідеї на прості рішення — все це прямо у вашій кишені», — заявив Хе Чжен’юй, головний технічний директор Ant Group.

LingGuang також дозволяє створювати цифрові навчальні посібники, зрозумілі анімовані ілюстрації для пояснення складних фізичних чи економічних процесів. 

Реліз нового віртуального помічника відбувся після нещодавнього запуску Alibaba Cloud свого застосунку Qwen – багатофункціональної безкоштовної програми, розробленої для залучення уваги споживачів шляхом інтеграції онлайн-сервісів Alibaba, від покупок до картографування. 

Головна > Новини > Новий віртуальний помічник LingGuang від Alibaba може створювати міні-програми за 30 секунд

Найбільш обговорювані статті

Apple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатківApple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатків
У Linux з'явиться підтримка Microsoft C Extensions — її чекали 18 роківУ Linux з’явиться підтримка Microsoft C Extensions — її чекали 18 років
Google починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфонGoogle починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфон
«Дія.City» зросла до 3000 резидентів«Дія.City» зросла до 3000 резидентів
Microsoft оголосила про загальну доступність Visual Studio 2026 і .NET 10
Тепер можна переносити файли та папки з Dropbox на Google ДискТепер можна переносити файли та папки з Dropbox на Google Диск
Microsoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та АнголоюMicrosoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та Анголою
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітивЗасновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
З'явились перші прев'ю групових чатів ChatGPTЗ’явились перші прев’ю групових чатів ChatGPT
Знайшовся таємниче зниклий засновник AliExpress

Реліз DeepSeek R1 — зміна правил гри у сфері LLM

Google представила помічник програміста Gemini Code Assist Enterprise

Anthropic додає в Claude функцію веб-пошуку. Вона вже є в ChatGPT

Помічник з кодування Google Jules став загальнодоступним

Google випустила Jules — помічник розробника, який автономно виправляє код

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

Помічник з кодування Amazon Q Developer тепер доступний на GitHub

JetBrains Junie — новий агент з кодування, інтегрований в IDE

Google випустила безкоштовну версію помічника розробника Gemini Code Assist

В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»

Alibaba відкрила доступ до безкоштовного генератора коду Qwen2.5-Coder

Oracle відкриває доступ до бета-версії генератора коду Code Assist

Google дозволила навіть безкоштовним користувачам Gemini завантажувати та аналізувати файли

Google Gemini зможе керувати мобільними додатками без користувача

AWS пропонує розробникам альтернативу Github Copilot

У Microsoft проблеми з Copilot: співробітники віддають перевагу ChatGPT

Програмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідження

Помічник з кодування Gemini Code Assist отримав агентські функції

Microsoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічника

Alibaba випустила «найпотужнішу» LLM-модель для програмування — Qwen3-Coder

«Краще, ніж DeepSeek і OpenAI»: ​​Alibaba випустила модель з відкритим кодом, яка дешевше конкурентів

AWS розширила функціонал віртуального помічника розробника Amazon Q Developer

Код, згенерований інструментами ШІ, створює вдесятеро більше проблем безпеки

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 3 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Спецпроєкти - 4 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 1 тиждень назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Досвід - 3 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 6 днів назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив

Новини

Новий віртуальний помічник LingGuang від Alibaba може створювати міні-програми за 30 секунд

 18.11.2025 12:48

У Google Календар тепер можна планувати робочі завдання

 18.11.2025 11:36

xAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовна

 18.11.2025 09:43

OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1

 17.11.2025 16:45

PyPI посилює перевірку користувачів після зміни пристрою авторизації

 17.11.2025 15:16

Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв

 17.11.2025 12:36

В оновленому Visual Studio Code з'явився Agent HQ — центр управління агентами кодування

 17.11.2025 11:44

ІТ-компанії, засновані українцями в США, генерують $23,2 млрд доходу і створили 130 000 робочих місць

 17.11.2025 09:44

Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows

 14.11.2025 17:00

Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android

 14.11.2025 15:48

Спецпроєкти

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Топ текстів тижня
1.
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
2.
Microsoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та Анголою
3.
«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС
4.
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows
5.
Microsoft оголосила про загальну доступність Visual Studio 2026 і .NET 10
6.
Google починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфон
7.
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
8.
OpenAI випустила GPT-5.1, яка стала «більш приємною» та з чіткими відповідями
9.
ByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць
10.
Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: