Оновлення Telegram: з’явились повідомлення адмінам каналів і скорочення голосових повідомлень

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Команда Telegram випустила чергове велике оновлення. Адмінам каналів тепер можна надсилати особисті повідомлення, спростилося перемикання між темами в групах, перед відправкою голосових повідомлень з’явилася можливість обрізання непотрібних фрагментів, а зображення тепер можна надсилати у високій якості. Про це інформує блог Telegram.

Підписники Telegram-каналів отримали можливість розпочинати особисте листування з їхніми власниками та адміністраторами — при цьому автори контенту можуть не розкривати свою контактну інформацію. Для адміністратора такі повідомлення відображаються окремо від особистого листування.

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Нова функція вмикається окремо в налаштуваннях каналу. Після її активації в нижній панелі каналу з’являється піктограма повідомлення. Щоб уникнути зловживань, надсилання кожного повідомлення можна зробити платним.

У групах Telegram, де є теми, з’явилася можливість швидко перемикатися між темами: замість традиційного виду на бічній панелі можна вибрати компактні вкладки згори.

Перед надсиланням голосових повідомлень тепер можна обрізати їх. Для цього під час запису необхідно провести вгору до піктограми із зображенням замка. Нова функція дозволяє при помилці не перезаписувати все аудіоповідомлення, а закінчити його та потім вирізати все непотрібне. З’явилася можливість призупиняти та відновлювати запис голосових та відеоповідомлень.

Ще однією новинкою Telegram стало надсилання зображень високої якості. До останнього часу при надсиланні зображень месенджер пропонував два варіанти: оригінальну якість та оптимізований формат, який допомагав заощаджувати трафік. Тепер доступний варіант відправки картинок високої якості в роздільній здатності вчетверо більше оптимізованого — на одне таке зображення припадає 0,5 Мбайт трафіку. Ця опція включається у фоторедакторі під час надсилання зображення.

У версії Telegram для iOS з’явилася можливість надсилання медіафайлів прямо в редактор історій після натискання кнопки «Поділитися». І останнім нововведенням стала опція додавання до 12 варіантів відповіді в опитуваннях, а також зберігати опитування в «Вибраному», щоб зберегти результати у себе або поділитися ними в інших листуваннях.

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