OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає

Компанія OpenAI розширює лінійку своїх тарифних планів, пропонуючи користувачам ChatGPT нову підписку Pro вартістю $100 на місяць. Цей тариф орієнтований насамперед на розробників програмного забезпечення, які працюють з інструментом кодування Codex — тим, кому вже недостатньо можливостей плану Plus, але які ще не готові до переходу на максимальний рівень за $200. Про це пише 9to5mac.

Що входить до нового плану за $100:

Збільшені ліміти: Користувачі отримують у 5 разів вищі ліміти використання моделей порівняно з планом ChatGPT Plus.

Акцент на Codex: План передбачає вп’ятеро більше ресурсів для роботи з Codex. Крім того, на честь запуску OpenAI підготувала бонус: до 31 травня ліміти на Codex будуть у 10 разів вищими, ніж у Plus-версії.

Повний функціонал Pro: Доступ до ексклюзивних моделей, а також необмежене використання моделей Instant та Thinking.

Порівняння рівнів підписки Pro: OpenAI вирішила залишити обидва варіанти Pro-планів, тож тепер користувачі можуть обирати залежно від своїх потреб:

Pro $100: Оптимальний для реальних проєктів та регулярного використання просунутих інструментів протягом тижня. Pro $200: Призначений для інтенсивних робочих процесів і паралельних проєктів, пропонуючи у 20 разів вищі ліміти, ніж у Plus.

«Обидва плани Pro включають однакові основні можливості. Основна відмінність полягає в обмеженні використання: Pro за $100 розблоковує в 5 разів більше використання, ніж Plus (і в 10 разів більше використання Codex порівняно з Plus протягом обмеженого часу), тоді як Pro за $200 розблоковує в 20 разів більше використання, ніж Plus», — запевняють в OpenAI.

На даний час для українських користувачів діє лише один тарифний план Pro вартістю $120 на місяць. В описі до нього стверджується, що він пропонує «максимальний доступ до Codex».

Розвиток екосистеми Codex

Популярність Codex продовжує стрімко зростати. За даними OpenAI, інструмент уже має понад 3 мільйони активних користувачів щотижня, що у п’ять разів більше, ніж лише три місяці тому. Таке зростання пов’язують, зокрема, з релізом додатка Codex для Mac у лютому, який надав розробникам нові можливості для «агентного» написання коду за допомогою штучного інтелекту.



Нагадаємо, що платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn