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Новини 09/07/2025

OpenAI найближчим часом планує випустити браузер зі штучним інтелектом

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Компанія OpenAI планує випустити власний браузер зі штучним інтелектом уже в найближчі тижні. Про це повідомила Speka.

Новий браузер стане прямим конкурентом Google Chrome і, за задумом OpenAI, переосмислить саму ідею пошуку в інтернеті. Користувачі взаємодіятимуть із контентом не через звичні сайти, а за допомогою інтегрованого штучного інтелекту. Очікується, що браузер частково працюватиме всередині ChatGPT, витягуючи потрібну інформацію напряму без переходу на зовнішні ресурси.

Ключовим елементом нового продукту може стати Agent Operator — агент для вебнавігації, розроблений OpenAI. Його завдання — допомагати користувачам формулювати запити, аналізувати контент і миттєво отримувати відповіді без необхідності самостійно шукати потрібну інформацію.

Аналітики вважають, що запуск браузера — логічний крок для OpenAI, яка прагне отримати прямий доступ до користувацьких даних, зменшити залежність від Google і створити повністю автономну платформу для взаємодії з інтернетом.

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