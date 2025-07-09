OpenAI найближчим часом планує випустити браузер зі штучним інтелектом

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Компанія OpenAI планує випустити власний браузер зі штучним інтелектом уже в найближчі тижні. Про це повідомила Speka.

Новий браузер стане прямим конкурентом Google Chrome і, за задумом OpenAI, переосмислить саму ідею пошуку в інтернеті. Користувачі взаємодіятимуть із контентом не через звичні сайти, а за допомогою інтегрованого штучного інтелекту. Очікується, що браузер частково працюватиме всередині ChatGPT, витягуючи потрібну інформацію напряму без переходу на зовнішні ресурси. Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Ключовим елементом нового продукту може стати Agent Operator — агент для вебнавігації, розроблений OpenAI. Його завдання — допомагати користувачам формулювати запити, аналізувати контент і миттєво отримувати відповіді без необхідності самостійно шукати потрібну інформацію.

Аналітики вважають, що запуск браузера — логічний крок для OpenAI, яка прагне отримати прямий доступ до користувацьких даних, зменшити залежність від Google і створити повністю автономну платформу для взаємодії з інтернетом.

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