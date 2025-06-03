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Новини 03/06/2025

OpenAI переписує інструмент кодування Codex CLI з TypeScript на Rust

Дмитро Сімагін

Журналіст

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OpenAI переписала свій інструмент кодування Codex CLI з TypeScript на Rust. Причиною названо підвищення продуктивності та безпеки, а також уникнення залежності від Node.js, яка може бути «розчаровуючою або блокуючою для деяких користувачів». Про це повідомляє DevClass.

Codex — це експериментальний агент для роботи з кодом, який працює або з браузера в ChatGPT, або локально за допомогою Codex CLI. Він має інтерфейс у вигляді чату, а CLI працює або інтерактивно, з підказками, яким передує команда codex, або в фоновому режимі, який можна використовувати в конвеєрах безперервної доставки, наприклад, для створення журналу змін. Поточний Codex не слід плутати з продуктом 2021 року, який також називається Codex.

Codex CLI має відкритий вихідний код на GitHub та працює на MacOS, Linux або Windows через WSL (Windows Subsystem for Linux). Вихідний код значною мірою написаний на TypeScript та працює на Node.js, тепер команда OpenAI створила переписану версію на Rust. 

Представник OpenAI пояснив, що існує чотири ключові причини, чому нова версія Rust стане покращенням.

  • По-перше, це встановлення з нульовою залежністю, тоді як поточна вимога для Node.js 22 або вище може бути перешкодою для деяких користувачів.
  • По-друге, це потреба в «пісочниці». У macOS команди Codex CLI обгорнуті Apple Seatbelt, командою під назвою sandbox-exec, яка запускає процеси в налаштованому середовищі «пісочниці». У Linux Codex CLI за замовчуванням не «пісочниця», і OpenAI рекомендує запускати його в контейнері. Однак OpenAI вже створив спосіб «пісочниці» команд Rust, досі використовуючи sandbox-exec у macOS, а в Linux — Landlock [https://docs.kernel.org/userspace-api/landlock.html].
  • По-третє, це оптимізована продуктивність, без збирання сміття під час виконання та з меншими вимогами до пам’яті. 
  • По-четверте, це можливість використовувати існуючу реалізацію MCP (протоколу контексту моделі) на Rust. Codex CLI зможе функціонувати як клієнт MCP, так і сервер MCP.

Оскільки Rust є системною мовою програмування, вона за своєю суттю є більш ефективною, ніж код, який працює на JavaScript V8, де використовується Node.js. Однак програмування на Rust складніше і, отже, можливо, менш продуктивне, ніж написання коду на TypeScript або JavaScript. До того ж, Rust набагато менш поширена мова, ніж JavaScript чи Python.

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