/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/09/2025

OpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT Pulse

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI анонсувала ChatGPT Pulse — нову функцію push-повідомлень, яка генерує персоналізовані щоденні оновлення для користувачів на основі їхніх інтересів. Поки ChatGPT Pulse знаходиться в режимі попереднього перегляду і доступна тільки на мобільних пристроях для передплатників тарифу Pro, пише Ars Technica.

OpenAI називає нову функцію «персоналізованим дослідженням та своєчасними оновленнями, які регулярно з’являються, щоб тримати вас в курсі подій».

«Щовечора Pulse синтезує інформацію з вашої пам’яті, історії чатів та прямих відгуків, щоб дізнатися, що для вас найбільш актуально, а потім наступного дня надає персоналізовані цілеспрямовані оновлення», — пояснюють в OpenAI.

ChatGPT Pulse працює, щовечора аналізуючи історію діалогів користувача, збережені налаштування та додаткові підключення до Gmail і Google Календаря. Наступного ранку користувачі отримують візуальні «картки» (невеликі ілюстровані квадратики зі зведеними темами, які можна розгорнути для отримання деталей). Вони містять оновлення щодо тем, які модель вважає актуальними. Це можуть бути подальші дії щодо робочих проектів, персоналізовані пропозиції або рекомендації. 

Користувачі ChatGPT Pulse можуть залишати відгуки, оцінюючи їх як «подобається» або «не подобається», та запитувати конкретні теми за допомогою кнопки «куратор».

Очевидно, що Pulse є продовженням попередньої функції OpenAI Tasks, яка дозволяла користувачам встановлювати завдання з обмеженим часом. Наприклад, хтось може наказати Tasks надсилати оновлення новин щоранку о 7 ранку. Але Tasks мають ручне налаштування, Pulse є більш автоматизованим.

Користувач може контролювати, яку інформацію йому надає Pulse. Наприклад, можна підказати, що саме він хоче бачити зранку. Ідея полягає в тому, що Pulse може навчатися на основі цих рекомендацій, щоб краще передбачати потреби користувачів у майбутньому.

OpenAI додає, що «теми, які відображаються в Pulse, також проходять перевірки безпеки, щоб уникнути показу шкідливого контенту, який порушує наші правила».

 

Найбільш обговорювані статті

Microsoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows MLMicrosoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows ML
Google додає Gemini в ChromeGoogle додає Gemini в Chrome
Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки GmailКритичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail
Чи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз'яснює нові правила видачі робочих віз H-1BЧи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз’яснює нові правила видачі робочих віз H-1B
«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe
«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідженняХто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring DayЯк отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day
Набридливі банери на сайтах «прийняти cookie» незабаром можуть зникнутиНабридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

OpenAI випустив API ChatGPT і Whisper для розробників

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Хто виграє «перегони»? Google запустив чатбота Bard: розбираємо 6 головних відмінностей від ChatGPT

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 3 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 2 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 2 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 2 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 3 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 2 тижні назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Новини

OpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT Pulse

 4 хвилини назад

Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі

 1 годину назад

Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік

 3 години назад

Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові

 19 години назад

GitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET

 20 години назад

OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код

 1 день назад

Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту

 2 дні назад

Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження

 2 дні назад

Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus

 2 дні назад

Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

 2 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
2.
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
3.
Google додає Gemini в Chrome
4.
Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail
5.
Rust може стати обов’язковою залежністю в Git 3.0
6.
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source
7.
У ChatGPT з’являться додаткові платні функції
8.
Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day
9.
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
10.
Perplexity випустила агента для електронної пошти

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: