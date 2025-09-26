OpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT Pulse

Компанія OpenAI анонсувала ChatGPT Pulse — нову функцію push-повідомлень, яка генерує персоналізовані щоденні оновлення для користувачів на основі їхніх інтересів. Поки ChatGPT Pulse знаходиться в режимі попереднього перегляду і доступна тільки на мобільних пристроях для передплатників тарифу Pro, пише Ars Technica.

OpenAI називає нову функцію «персоналізованим дослідженням та своєчасними оновленнями, які регулярно з’являються, щоб тримати вас в курсі подій».

«Щовечора Pulse синтезує інформацію з вашої пам’яті, історії чатів та прямих відгуків, щоб дізнатися, що для вас найбільш актуально, а потім наступного дня надає персоналізовані цілеспрямовані оновлення», — пояснюють в OpenAI.

ChatGPT Pulse працює, щовечора аналізуючи історію діалогів користувача, збережені налаштування та додаткові підключення до Gmail і Google Календаря. Наступного ранку користувачі отримують візуальні «картки» (невеликі ілюстровані квадратики зі зведеними темами, які можна розгорнути для отримання деталей). Вони містять оновлення щодо тем, які модель вважає актуальними. Це можуть бути подальші дії щодо робочих проектів, персоналізовані пропозиції або рекомендації.

Користувачі ChatGPT Pulse можуть залишати відгуки, оцінюючи їх як «подобається» або «не подобається», та запитувати конкретні теми за допомогою кнопки «куратор».

Очевидно, що Pulse є продовженням попередньої функції OpenAI Tasks, яка дозволяла користувачам встановлювати завдання з обмеженим часом. Наприклад, хтось може наказати Tasks надсилати оновлення новин щоранку о 7 ранку. Але Tasks мають ручне налаштування, Pulse є більш автоматизованим.

Користувач може контролювати, яку інформацію йому надає Pulse. Наприклад, можна підказати, що саме він хоче бачити зранку. Ідея полягає в тому, що Pulse може навчатися на основі цих рекомендацій, щоб краще передбачати потреби користувачів у майбутньому.

OpenAI додає, що «теми, які відображаються в Pulse, також проходять перевірки безпеки, щоб уникнути показу шкідливого контенту, який порушує наші правила».