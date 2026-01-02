logo

Новини 02/01/2026 09:37

OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus

Дмитро Сімагін

Журналіст

Користувачі зараз мають чудову можливість зекономити $20 на доступі до розширеного платного тарифу ChatGPT Plus. Компанія OpenAI запустила маркетингову пропозицію, згідно якої діючі підписники ChatGPT Plus можуть отримати місяць безкоштовного доступу, пише Bleeping Computer.

Додатковий місяць доступу до ChatGPT Plus активується, якщо користувач попросить OpenAI скасувати свою підписку. Було помічено, що сервіс після цього пропонує один місяць безкоштовного доступу, якщо людина відмовиться від скасування підписки.

Цю зміну вперше помітив розробник Flutter/Dart, який вирішив віддати перевагу платному тарифу Claude. Він вирішив скасувати свою підписку на ChatGPT, оскільки майже перестав використовувати цей сервіс. Після того, як він відкрив ChatGPT і спробував скасувати підписку, OpenAI запропонувала один місяць ChatGPT Plus безкоштовно ($0/місяць). Наступну оплату знімуть після закінчення терміну дії пропозиції (приблизно наприкінці лютого 2026 року).

Відомо, що нова пропозиція OpenAI дійсна вже працює в кількох регіонах світу і поступово розгортається на інші країни.

Нагадаємо, кілька днів тому компанія OpenAI без зайвого анонсу почала розгортати «блоки форматування», які налаштовують макет ChatGPT відповідно до користувацького інтерфейсу того завдання, яке він має виконувати.

