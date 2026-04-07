logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/04/2026 08:44

OpenAI просить правоохоронців розслідувати діяльність Ілона Маска

Андрій Савчук

Автор новин

OpenAI переходить у контрнаступ в затяжному конфлікті з Ілоном Маском. Компанія офіційно звернулася до генеральних прокурорів Каліфорнії та Делаверу з вимогою розслідувати «антиконкурентну поведінку» мільярдера. Цей крок став прямою відповіддю на спроби Маска заблокувати пертворення OpenAI у комерційну структуру, пише CNBC.

Приводом для звернення стали результати гучного розслідування журналіста Ронана Фарроу, яке вчора опублікувано виданням The New Yorker. В OpenAI стверджують, що Маск використовує свій вплив та судові позови як інструмент тиску, щоб стримати розвиток конкурента і захистити власні інтереси в індустрії штучного інтелекту. 

Про що йдеться в листі OpenAI

У листі до прокурорів керівник відділу стратегії OpenAI Джейсон Квон пише, що Маск підриває репутацію OpenAI шляхом різноманітних атак, у тому числі через «координацію своїх зусиль» з компанією Meta, яку очолює Марк Цукерберг. Окремо зазначається, що атаки Маска «не ґрунтуються на реальності» та є «типовими для тактики переслідування, яку він застосовував раніше».

У звіті також йдеться про те, що Маск та його «посередники» провели масштабне розслідування щодо Альтмана, відстежуючи його авіарейси та інші пересування, і що вони та інші конкуренти компанії поширювали це дослідження, а також неправдиві звинувачення у сексуальних домаганнях з боку генерального директора OpenAI.

Директор з глобальних напрямків OpenAI Кріс Лехейн заявив у понеділок, що Маск і Цукерберг «використовують поведінку та методи, які, на нашу думку, є дуже сумнівними». Також він риторично запитав, чому «двоє з чотирьох найбагатших людей у ​​світі» намагаються перешкодити некомерційній організації рухатися вперед.

Подальші перспективи конфлікту

Юридична битва загострюється напередодні великого судового процесу, який має розпочатися вже у квітні. Раніше Маск намагався через суд заборонити OpenAI перетворюватися на повноцінний комерційний бізнес, апелюючи до того, що компанія відхилилася від своєї початкової місії розробки штучного інтелекту на благо людства.

Тепер розробник ChatGPT намагається змінити правила гри, вказуючи владі на те, що дії засновника xAI та власника X виходять за межі правового поля та шкодять здоровій ринковій конкуренції. Вихід цієї справи на рівень генпрокурорів двох штатів означає, що конфлікт перестав бути приватною суперечкою колишніх партнерів і перетворився на прецедент, який може визначити майбутнє регулювання всього ринку ШІ.

Нашадаємо, кілька тижнів тому суд присяжних у Сан-Франциско визнав Ілона Маска винним у шахрайстві.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > OpenAI просить правоохоронців розслідувати діяльність Ілона Маска

Новини

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: