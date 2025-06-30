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Новини 30/06/2025

OpenAI терміново підвищує зарплати через агресивний рекрутинг Meta

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Керівництво OpenAI змушене терміново змінювати розмір компенсації ключовим співробітникам після того, як Марку Цукербергу все ж таки вдалось переманити до себе чотирьох дослідників у новий підрозділ Meta. Про це повідомляє TechCrunch.

Глава відділу досліджень OpenAI Марк Чен відправив співробітникам емоційний лист, назвавши події з переходом співробітників відчуттям, ніби «вломилися в наш будинок і щось вкрали». За його словами, компанія докладає всіх зусиль, щоб зупинити відтік кадрів: «Ми переглядаємо компенсації та шукаємо креативні способи винагороди талантів».

Незважаючи на зусилля утримати співробітників, Чен наголошує: боротьба має залишатися справедливою. «Я боротимуся за кожного з вас, але не ціною справедливості до інших», — написав він.

Нагадаємо, що керівник OpenAI Сем Альтман у підкасті з братом Джеком заявив, що Meta пропонує топовим співробітникам OpenAI бонуси до $100 мільйонів. Причому сам Марк Цукерберг особисто пов’язується з потенційними кандидатами. 

Джерело в Meta підтвердило, що компанія активно переманює дослідників, особливо з OpenAI та Google. При цьому Anthropic сприймається як менш підходяща альтернатива. Ситуацію ускладнюють переробки: співробітники OpenAI працюють до 80 години на тиждень. У липні компанія планує тимчасово призупинити роботу, щоб дати команді відпочити, однак керівництво OpenAI продовжить працювати, щоб не втратити контроль над ситуацією.

Чен закликав колег не відволікатися на «шуміху» та дрібні сутички з конкурентами. Він зазначив, що команда надто захопилася циклом продуктових релізів і втратила фокус на головну мету — створення загального штучного інтелекту (AGI). «Незабаром ми матимемо набагато більше суперкомп’ютерів, і наше завдання — перетворити обчислення в інтелект. Боротьба з Meta — це лише побічна місія», — зазначив він.

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