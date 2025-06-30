OpenAI тестує аналог Google Docs з вбудованим ChatGPT
OpenAI готує до релізу новий інструмент для роботи з документами — режим спільної роботи в Canvas. Він може скласти конкуренцію Google Docs та Microsoft 365. Про це повідомляє The Information із посиланням на джерела в компанії.
Центром нового режиму стануть Projects 2.0 – доопрацьовані проекти, де ChatGPT зможе тримати в «оперативній пам’яті» до 40 документів та використовувати їхній контекст в поточній роботі. Деякі елементи цієї системи вже запущені в ChatGPT.
Користувачі зможуть одночасно редагувати той самий документ — з кількома курсорами та правками в реальному часі, як у Google Docs. Праворуч від документа буде чат, в якому можна листуватися як з іншими учасниками проекту, так і з ChatGPT.
У Projects 2.0 чат-бот також зможе:
- відповідати на запитання щодо вмісту документів;
- вносити правки: зміна або переклад виділеного тексту;
- виконувати команди з урахуванням загального контексту всіх документів проекту.
Новий режим спільного доступу в Canvas планується відкрити для користувачів тарифів Pro, Team, Enterprise та Edu. Поки що тестування проходить з обмеженнями: 60 запитів на хвилину і 1000 на день.
У Projects 2.0 підтримуються різні LLM-моделі, включаючи GPT-4o. У майбутньому у Canvas можуть з’явитися додаткові функції — наприклад, Record Mode для автоматичного оброблення записів зустрічей.
Майбутній реліз Projects 2.0 може посилити напруженість між OpenAI та Microsoft, незважаючи на інвестиції останньої. Обидві компанії все частіше виходять на ринок з рішеннями, що конкурують між собою.
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