Новини 08/01/2026 15:38

OpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI оголосила про запуск незалежного від основного інтерфейсу ChatGPT спеціального розділу ChatGPT Health. У ньому користувачі зможуть ставити запитання, пов’язані зі здоров’ям. 

Для отримання більш персоналізованих відповідей можна підключати додаткові сервіси: Apple Health, Function, MyFitnessPal та інші. Після підключення нова система отримає доступ до даних про тренування та стан здоров’я з Apple Health, включаючи інформацію про рухову активність та якість сну користувача.

ChatGPT Health також підтримує інтеграцію з медичними картами. Це дозволяє аналізувати результати лабораторних аналізів та особливості хвороби для кращої підготовки відповідей користувачу. 

OpenAI підкреслює, що новий сервіс не призначений для встановлення діагнозів або призначення лікування і не є заміною консультації у медичного працівника, проте може допомогти розібратися в результатах обстежень або підготуватися до візиту до лікаря.

Оскільки тема здоров’я є конфіденційною, OpenAI інтегрувала в ChatGPT Health багаторівневе шифрування, а також більш суворі налаштування приватності. За замовчуванням дані з цього розділу не використовуються для навчання базових моделей ChatGPT. Якщо користувач почне обговорювати здоров’я в загальному інтерфейсі чату, система сама запропонує перенести діалог у приватний розділ Health.

Наразі сервісом можна скористатися через список очікування групи бета-тестувальників. Приєднатися можуть користувачі тарифів Free, Go, Plus і Pro, які проживають за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), Швейцарії та Великобританії. Поки що інтеграція з медичними картами та деякими програмами доступна тільки на території США. У найближчі тижні доступ до ChatGPT Health з’явиться для всіх користувачів iOS та у веб-версії програми.

 

