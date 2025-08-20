Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

Лише 15% Python-розробників використовують останню загальнодоступну версію 3.13. Найпоширенішою версією є 3.12 (35%), яку представили наприкінці 2023 року, за нею йде 3.11 (21%). Про це свідчать результати щорічного опитування понад 30 000 Python-розробників з усього світу, проведеного Python Software Foundation (PSF) спільно з JetBrains.

Python використовується майже однаково часто як для веб-розробки (46%), так і для аналізу даних (48%). Машинне навчання займає 41%, data engineering — 31%.

Django (35%) та Flask (34%) майже рівні за популярністю серед веб-фреймворків, тоді як FastAPI (38%) різко зріс порівняно з попереднім опитуванням (29%). Оскільки це API-фреймворк, FastAPI не можна в усьому порівнювати з двома іншими лідерами, але його зростання варто відмітити.

Ще один інструмент, що швидко набуває популярності в екосистемі Python, — це uv, інструмент на основі Rust, який позиціонується як заміна менеджера пакетів pip. Команда проекту uv стверджує, що він від десяти до ста разів швидший за pip. Його використання за останній рік зросло до 11%.

Щодо інструментів, погана новина для співорганізатора опитування JetBrains полягає в тому, що Visual Studio Code від Microsoft (48%) збільшив свою популярність, випереджаючи PyCharm (25%). Минулого разу цей показник становив 41% і 31% відповідно.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому команда Python оголосила про вихід першої версії реліз-кандидата Python 3.14. Це фінальна стадія перед повноцінним релізом, який очікується 7 жовтня. Версія 3.14 RC1 вже доступна для завантаження на офіційному сайті Python.