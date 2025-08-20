/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 20/08/2025

Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

Дмитро Сімагін

Журналіст

Лише 15% Python-розробників використовують останню загальнодоступну версію 3.13. Найпоширенішою версією є 3.12 (35%), яку представили наприкінці 2023 року, за нею йде 3.11 (21%). Про це свідчать результати щорічного опитування понад 30 000 Python-розробників з усього світу, проведеного Python Software Foundation (PSF) спільно з JetBrains.

Python використовується майже однаково часто як для веб-розробки (46%), так і для аналізу даних (48%). Машинне навчання займає 41%, data engineering — 31%.

Django (35%) та Flask (34%) майже рівні за популярністю серед веб-фреймворків, тоді як FastAPI (38%) різко зріс порівняно з попереднім опитуванням (29%). Оскільки це API-фреймворк, FastAPI не можна в усьому порівнювати з двома іншими лідерами, але його зростання варто відмітити.

Ще один інструмент, що швидко набуває популярності в екосистемі Python, — це uv, інструмент на основі Rust, який позиціонується як заміна менеджера пакетів pip. Команда проекту uv стверджує, що він від десяти до ста разів швидший за pip. Його використання за останній рік зросло до 11%.

Щодо інструментів, погана новина для співорганізатора опитування JetBrains полягає в тому, що Visual Studio Code від Microsoft (48%) збільшив свою популярність, випереджаючи PyCharm (25%). Минулого разу цей показник становив 41% і 31% відповідно.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому команда Python оголосила про вихід першої версії реліз-кандидата Python 3.14. Це фінальна стадія перед повноцінним релізом, який очікується 7 жовтня. Версія 3.14 RC1 вже доступна для завантаження на офіційному сайті Python.

Головна > Новини > Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

Найбільш обговорювані статті

У ChatGPT може з'явитись рекламаУ ChatGPT може з’явитись реклама
Оновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та КонтактівОновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та Контактів
Мова програмування Go оновлена до версії 1.25Мова програмування Go оновлена до версії 1.25
Все більше IT-компаній почали повертатися до формату особистих співбесід при прийомі на роботу.Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
Додаток Copilot від Microsoft для Windows 11 (і Windows 10) тепер підтримує розширений режим міркування на базі GPT-5.Користувачі Copilot отримали безкоштовний доступ до моделі міркування GPT-5
Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через APIGoogle відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API
В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою PythonВ Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python
В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»
«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

Метод split(): всі способи, як розділити рядок у Python, з прикладами

Девелопер створив добірку ресурсів для айтівців: більше 100 спільнот та чатів у Telegram, YouTube та Facebook

Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

Умовні оператори в Python: приклади та як використовувати

Навіщо і як документувати код на Python: основні кроки та поради розробника

Все не так просто, як здається: розбираємо складні випадки міграції баз даних у Django

Безкоштовні IT-курси та воркшопи: PowerCode Academy відкрила доступ до своєї бібліотеки

Її падіння не за горами: чому Python — не мова програмування майбутнього (і що з цим робити)

16 книг по Python для «чайників» та «богів» програмування (або майже богів)

Функція walk() модуля OS у Python

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

TEEI та DataCamp запустили безкоштовні курси по Python для українців

JetBrains розробляє нову мову програмування

Геттери (Getters) та сеттери (Setters): керування атрибутами в Python

Висока зарплата чи допомога ЗСУ? На що готові айтівці заради перемоги України

Як стати Python-розробником: покрокова інструкція

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

«Математику люблю, але за неї не дуже добре платять»: розробниця про перехід із науки в IT та життя в Нідерландах

10 корисних скриптів для автоматизації на Python

«Дуже простий, але тішить найсерйозніших хакерів»: за що розробники люблять нового конкурента Python

Стала відома трійка найпопулярніших мов: Java готується «поступитися лаврами»

Android, iOS, Java, C#, Python, QA: Andersen запускає безплатні стажування з працевлаштуванням

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 4 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 3 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 1 тиждень назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 3 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 3 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 3 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

 8 хвилин назад

MCP тепер доступний для всіх у Visual Studio

 2 години назад

Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?

 18 години назад

Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»

 19 години назад

OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT

 22 години назад

87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud

 24 години назад

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

 1 день назад

Microsoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програм

 2 дні назад

Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню

 2 дні назад

Хоча Дія.City об'єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев

 2 дні назад

Спецпроєкти

Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Топ текстів тижня
1.
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
2.
У ChatGPT може з’явитись реклама
3.
Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
4.
В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python
5.
В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов
6.
«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування
7.
Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так
8.
Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API
9.
В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»
10.
Google випустила мініатюрну модель Gemma 3 270M — її можна запустити на смартфоні

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: