logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/04/2026 14:57

Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім’ї Трампа з криптовалютою WLFI

Олександр Остапенко

Автор новин

Засновник екосистеми TRON Джастін Сан публічно висловив занепокоєння щодо політики проєкту World Liberty Financial (WLFI), який пов’язують з родиною Дональда Трампа. На думку підприємця, протокол використовує приховані механізми, щоб інсайдери виводили кошти з WLFI за рахунок всіх інших ранніх інвесторів, активи яких заблоковані. Про це пише Bloomberg.

Сан, який вклав десятки мільйонів доларів у WLFI, вже назвав проєкт «пасткою, замаскованою під двері».

Основні претензії Сана

Пост Джастіна Сана починається зі слів: «Я завжди був палким прихильником президента Трампа та його крипто-дружньої політики…» Далі відомий криптобізнесмен натякає на те, що смарт-контракти WLFI містять умови, які фактично дають змогу «заморожувати» кошти інвесторів без їхньої згоди. При цьому «уряд» проєкту, до якого входять сини Дональда Трампа та син Стіва Віткоффа, може переводити токени в ліквідні стейблкойни.

Для контексту: широко розрекламований у 2024 році криптопроєкт World Liberty Financial (WLFI) залучав кошти інвесторів, які купляли токен, пов’язаний з Трампом, за умови, що ранні інвестори, яким належить більша частина емісії WLFI, не зможуть розблокувати свої токени протягом 12 місяців. Це допомогло залучити близько $550 мільйонів «під чесне слово» та новий, нічим не забезпечений токен. Після того, як минуло 12 місяців, час розблокування було подовжено.

Зараз, коли більша частина токенів WLFI все ще залишаються заблокованими, сім’я Трампа отримала $75 мільйонів у стейблкойнах під заставу WLFI. Інвестори побоюються, що діти Трампа переведуть більшу частину своїх токенів у стейблкойни, і курс WLFI різко впаде після розблокування. Тоді всі інші інвестори залишаться зі знеціненими активами.

«Використання власного токена як застави для позик для проєкту є дуже поганим. Це вселяє страх, сумніви та гнів у інвесторів», — заявив Мортен Крістенсен, ще один інвестор WLFI, який також керує AirdropAlert.com. 

Дані блокчейну показують, що $40 мільйонів, позичених під заставу WLFI, було направлено на Coinbase Prime, платформу зберігання, яка часто використовується для конвертації ліквідності та управління казначейством. Уряд WLFI наполягає, що це частина стратегії дохідності, але критики стверджують, що це так.

Нагадаємо, рік тому Дональд Трамп хотів отримати частку в найбільшій криптобіржі світу Binance.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім'ї Трампа з криптовалютою WLFI

Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім'ї Трампа з криптовалютою WLFI

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: