Perplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелекту

Компанія Perplexity представила мобільну версію свого браузера Comet для платформи Android. Раніше було випущено варіант для настільних комп’ютерів, пише TechCrunch.

Більшість можливостей десктопного Comet вже є на Android: Perplexity можна встановити як пошукову систему за замовчуванням, можна голосом ставити ШІ-помічнику питання, згадуючи зміст сайтів на відкритих вкладках. Від імені користувача браузер може здійснювати пошук і навіть робити покупки. Є вбудований блокувальник реклами.

Найближчими тижнями компанія додасть у Comet нові функції: діалоговий агент, здатний шукати сайти і виконувати дії; ярлики для швидких дій асистента та повнофункціональний менеджер паролів.

Раніше компанія оновила Comet Assistant у ПК-версії — тепер він більш ефективно виконує довготривалі завдання: наприклад, перенесення даних із сайту в електронну таблицю.

У найближчому планах реліз iOS-версії браузера. Як пояснили в Perplexity, платформа Google Android виявилася пріоритетною, тому що від операторів зв’язку та виробників пристроїв надійшло безліч звернень з проханнями інтегрувати Comet в їхню пристрої. Відомо про партнерські угоди з Samsung та Motorola.

Власні браузери з функціями штучного інтелекту мають і інші розробники — відповідні функції є в Microsoft Edge і Opera, також є проект OpenAI Atlas і розробки The Browser Company від Atlassian. Всі вони позиціонуються як альтернатива Apple Safari та Google Chrome.