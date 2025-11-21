logo

21/11/2025

Perplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Perplexity представила мобільну версію свого браузера Comet для платформи Android. Раніше було випущено варіант для настільних комп’ютерів, пише TechCrunch.

Більшість можливостей десктопного Comet вже є на Android: Perplexity можна встановити як пошукову систему за замовчуванням, можна голосом ставити ШІ-помічнику питання, згадуючи зміст сайтів на відкритих вкладках. Від імені користувача браузер може здійснювати пошук і навіть робити покупки. Є вбудований блокувальник реклами.

Найближчими тижнями компанія додасть у Comet нові функції: діалоговий агент, здатний шукати сайти і виконувати дії; ярлики для швидких дій асистента та повнофункціональний менеджер паролів.

Раніше компанія оновила Comet Assistant у ПК-версії — тепер він більш ефективно виконує довготривалі завдання: наприклад, перенесення даних із сайту в електронну таблицю.

У найближчому планах реліз iOS-версії браузера. Як пояснили в Perplexity, платформа Google Android виявилася пріоритетною, тому що від операторів зв’язку та виробників пристроїв надійшло безліч звернень з проханнями інтегрувати Comet в їхню пристрої. Відомо про партнерські угоди з Samsung та Motorola.

Власні браузери з функціями штучного інтелекту мають і інші розробники — відповідні функції є в Microsoft Edge і Opera, також є проект OpenAI Atlas і розробки The Browser Company від Atlassian. Всі вони позиціонуються як альтернатива Apple Safari та Google Chrome.

