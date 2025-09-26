/>
Новини 26/09/2025

Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі

Дмитро Сімагін

Журналіст

Одна з найпопулярніших СУБД з відкритим кодом — PostgreSQL — оновлена до версії 18. Головним нововведенням цього релізу стало асинхронне введення-виведення (I/O), яке в деяких сценаріях прискорює роботу з диском майже втричі. Це стверджується в анонсі випуску на сайті PostgreSQL.

Завдяки появі повноцінної підтримка асинхронного I/O, база тепер може відправляти відразу кілька I/O-запитів, і не чекати на завершення кожного окремо. Це дозволяє досягти суттєвого приросту продуктивності при послідовному читанні, bitmap heap scan та під час VACUUM.

PostgreSQL 18 тепер прискорює оновлення між версіями, покращує текстові операції та має підтримку OAuth 2.0. Раніше PostgreSQL, для прогнозування, які дані будуть потрібні, покладався на механізм операційної системи під назвою readahead.

Однією з проблем великих оновлень PostgreSQL завжди було те, що після pg_upgrade доводилося заново збирати статистику — інакше планувальник починав обирати неоптимальні запити. У PostgreSQL 18 це виправлено: тепер можна зберігати зібрану статистику між версіями, щоб після оновлення система одразу показувала очікувану продуктивність.

Крім цього, утиліта pg_upgrade тепер працює швидше на базах з великою кількістю таблиць, може виконувати паралельні перевірки (через –jobs) і підтримує прапорець –swap — для моментальної заміни директорій без копіювання файлів.

Додатково в PostgreSQL 18 з’явилося безліч змін, не пов’язаних безпосередньо з I/O:

  • Нові методи індексування (на зразок skip scan), які дозволяють задіяти індекси навіть без фільтрації першими стовпцями.
  • Поліпшення в JOIN: швидше працюють hash join, merge join та incremental sort.
  • Підтримка віртуальних колонок, які тепер обчислюються в реальному часі і не зберігаються на диску.
    • Спецпроєкти
    Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
    Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
    Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
    Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
  • Новий генератор uuidv7() – UUID з тимчасовим сортуванням, який краще індексується та прискорює вибірки.
  • Можливість використовувати обидва значення (OLD та NEW) у RETURNING при INSERT, UPDATE, DELETE та MERGE.
  • Поліпшення у повнотекстовому пошуку та обробці тексту, включаючи новий casefold() та швидке сортування PG_UNICODE_FAST.

PostgreSQL тепер простіше інтегрувати зі стандартом авторизації OAuth 2.0, з’явилася валідація для FIPS-режиму, покращено логування реплікації та за умовчанням включено контрольні суми сторінок (page checksums), що може вплинути на стратегію оновлення через pg_upgrade.

