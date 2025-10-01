Платформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмами

В онлайн-сервіс ШІ-розробки Replit з’явились Connectors — новий спосіб створення програм та автоматизації, які безперешкодно інтегруються з інструментами, на які розробник покладається щодня. Оскільки це готові рішення, вони можуть заощадити час у роботі — адже інтеграції тепер не потрібно будувати з нуля і щоразу вводити облікові дані.

Connectors дозволяють легко розширювати застосунки на основі OAuth за допомогою таких сервісів, як Google, Dropbox, Salesforce, Linear, Notion та інших, без клопоту з керуванням обліковими даними.

«Тепер достатньо простого входу в систему. Щойно ви підключите сервіс, ваші програми зможуть миттєво почати його використовувати — безпечно та нативно. Вам потрібно налаштувати все лише один раз для кожного сервісу», — запевняють на сайті Replit.

У розробці застосована остання версія ШІ-агента Replit — Agent 3. Він сам тестує програми та виправляє помилки. Agent 3 може працювати до 3,5 години в автономному режимі.

У Replit можна безкоштовно створити до десяти додатків з обмеженим часом роботи ШІ-агента без «повної автономії». Щомісячна підписка, яка коштує від $20 на місяць, дає повний доступ до віртуального помічника та можливість створювати необмежену кількість додатків.