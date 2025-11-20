logo

Новини 20/11/2025 12:23

По п’ятницях віддалені працівники працюють на 1,5 години менше, ніж раніше — дослідження

Дмитро Сімагін

Журналіст

За останні п’ять років віддалені працівники по п’ятницях стали значно менше працювати, скорочуючи собі робочий час приблизно на 1,5 години. Якщо в 2019 році їхня діяльність в останній робочий день тижня в середньому тривала 8 годин 24 хвилини, то зараз — лише 7 годин 6 хвилин. Це стверджується в дослідженні групи вчених зі Стенфорду, університету Аризони та Нікосійського університету (Кіпр), на яке посилається Fast Company.

Одна з причин дисбалансу полягає в тому, що частина робочого часу зміщується на інші будні, особливо на середу — у цей день робочий час віддаленого працівника за останні п’ять років зріс з 7 годин 54 хвилини до 8 годин 24 хвилини. Ще одна причина полягає в тому, що люди фактично починають вихідні раніше.

Віддалені працівники легко розмивають кордон між робочим тижнем та вихідними. П’ятниці завжди були більш «вільними», ніж інші будні, але тепер звичка завершувати роботу раніше стала більш масштабною.

Скорочений час в п’ятницю впливає на командну роботу: віддалена праця знижує спільні онлайн-активності та посилює фокус на індивідуальних завданнях. Це не завжди є проблемою, але в професіях, де важлива синхронізація (проекти, крос-функціональна взаємодія, часті узгодження), розсинхронізація графіків веде до затримок та послаблення командної згуртованості.

З іншого боку, віддалена робота має свої очевидні переваги: кращий баланс між роботою та особистим життям, розширення географії найму персоналу та зниження плинності кадрів.

Гнучкі умови та віддалена робота розширюють коло потенційних співробітників, звільняючи роботодавців від суворих географічних обмежень. Ширше охоплення збільшує пропозицію кваліфікованих кандидатів. Також це підвищує утримання персоналу, дозволяючи співробітникам коригувати свій робочий графік з урахуванням сімейних чи особистих потреб, замість того, щоб обирати між переїздом та звільненням.

Нагадаємо, що не так давно вчені з'ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі.

