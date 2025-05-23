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Новини 23/05/2025

«Податок на Google» приніс Україні 3,5 млрд грн в першому кварталі цього року

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

За перший квартал 2025 року нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили в межах «податку на Google» $43,4 млн та €39,6 млн. В еквіваленті це приблизно 3,5 млрд грн, повідомили в DOU.

Це на €9,5 млн і $8,9 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Звітність подали 121 компанія. В податковій службі зазначили, що кількість компаній-нерезидентів збільшилася на 26 учасників. Тепер таких компаній 136.

Серед найбільших платників податку — Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, eBay та інші.

«Податок на Google» — це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, не зареєстровані в Україні, з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПЗ, реклами тощо. Податок запровадили у червні 2021 року.

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