Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS
Одна з найбільших у світі хмарних платформ Amazon Web Services (AWS) двічі була виведена з ладу через неналежну роботу інструменту кодування на базі штучного інтелекту Amazon Kiro.
Найдовший збій стався у грудні минулого року, коли агентний інструмент Kiro, здатний виконувати автономні дії замість користувачів, вирішив «видалити та відтворити середовище», над яким він працював. Це призвело до 13-годинного перебою в роботі AWS, пише Tom’s Hardware.
«Перебої були невеликими, але цілком передбачуваними», — заявив журналістам старший співробітник AWS.
Компанія повідомила, обидва інциденти були відносно незначними, оскільки грудневий збій торкнувся лише одного сервісу в деяких частинах Китаю, а інший не вплинув на сервіси, орієнтовані на клієнтів. За твердженням AWS, проблема виникла не через штучний інтелект, а внаслідок людського чинника. Інженер надав віртуальному асистенту надто високий рівень доступу, фактично дозволивши виконувати критичні операції без додаткової перевірки.
«В обох випадках це була помилка користувача, а не помилка штучного інтелекту», — заявила компанія.
Нагадаємо, що два місяці тому Amazon запропонувала своїм розробникам відмовитися від інструментів генерації коду від сторонніх компаній на користь власного сервісу Kiro, який було запущено в липні 2025 року.
