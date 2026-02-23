banner
Новини 23/02/2026 17:22

Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS

Дмитро Сімагін

Автор новин

Одна з найбільших у світі хмарних платформ Amazon Web Services (AWS) двічі була виведена з ладу через неналежну роботу інструменту кодування на базі штучного інтелекту Amazon Kiro. 

Найдовший збій стався у грудні минулого року, коли агентний інструмент Kiro, здатний виконувати автономні дії замість користувачів, вирішив «видалити та відтворити середовище», над яким він працював. Це призвело до 13-годинного перебою в роботі AWS, пише Tom’s Hardware.

«Перебої були невеликими, але цілком передбачуваними», — заявив журналістам старший співробітник AWS.

Компанія повідомила, обидва інциденти були відносно незначними, оскільки грудневий збій торкнувся лише одного сервісу в деяких частинах Китаю, а інший не вплинув на сервіси, орієнтовані на клієнтів. За твердженням AWS, проблема виникла не через штучний інтелект, а внаслідок людського чинника. Інженер надав віртуальному асистенту надто високий рівень доступу, фактично дозволивши виконувати критичні операції без додаткової перевірки.

«В обох випадках це була помилка користувача, а не помилка штучного інтелекту», — заявила компанія.

Нагадаємо, що два місяці тому Amazon запропонувала своїм розробникам відмовитися від інструментів генерації коду від сторонніх компаній на користь власного сервісу Kiro, який було запущено в липні 2025 року.

