logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/01/2026 12:44

Помилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 роки

Дмитро Сімагін

Журналіст

Опубліковано результати дослідження часу виявлення та усунення помилок у коді ядра Linux. Дані отримані в ході аналізу виправлення 125 тисяч помилок, помічених у Git-репозиторії тегом «Fixes:», який посилається на коміт, де виникла помилка. Виявилось, що помилку в ядрі зазвичай помічають через 2,1 роки після її появи. А якщо розглядати лише помилки, виправлені в 2025 році, то цей показник становив 2,8 роки, пише Pebblebed.

Після виявлення 30% помилок було виправлено тими розробниками, які їх зробили. 56,9% помилок усувають протягом року. 13,5% помилок залишаються непоміченими понад 5 років (якщо розглядати лише помилки, виправлені в 2025 році — 19.4%). 

Помилка, яка найдовше зберігалась в коді Linux, була пов’язана з переповненням буфера в ethtool. Її виправили через 20,7 років після появи.

Динаміка виявлення помилок помітно відрізняється від середнього значення для деяких підсистем, наприклад, в драйвері шини CAN і стеку SCTP виявлення проблем в середньому займає близько 4 років, IPv4-стеку — 3,6 років, USB і TTY — 3,5, Netfilter і мережевий стек — 2,9, VM — 1,8.

В отриманій статистиці також простежується вплив появи нових інструментів для автоматизованого пошуку помилок, статичного аналізу та тестування коду, таких як Syzkaller, KASAN, KMSAN та KCSAN. Наприклад, у 2010 році не було зафіксовано жодного виправлення помилки, знайденої протягом року. Тоді як протягом 2014 року було виявлено 31% «свіжих» помилок, у 2018 році — 54%, а у 2022 році — 69% помилок.

Отримана статистика була використана для створення моделі машинного навчання VulnBERT, яка може передбачати наявність вразливостей у комітах. При тестуванні на коммітах за 2024 рік точність виявлення помилок становила 92,2% при рівні хибних спрацьовувань 1,2%. Для порівняння: попередня модель CodeBERT виявляла 89,2% проблем при хибних спрацьовуваннях 48,1%.

Нагадаємо, що не так давно з з Linux було видалено функцію d_genocide, яку звинуватили у «невідповідністі принципам інклюзивності».

 

Головна > Новини > Помилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 роки

Найбільш обговорювані статті

В Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомствВ Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомств
Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10
У Польщі затримали ще одного українця з хакерським обладнаннямУ Польщі затримали ще одного українця з хакерським обладнанням
У Telegram з'явився стислий переказ довгих постівУ Telegram з’явився стислий переказ довгих постів
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 роціЕксперти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Як часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідженняЯк часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідження
xAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічникаxAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічника
Названо IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітниківНазвано IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітників
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовуєтьсяРозробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux

Команда chmod Linux та приклади зміни прав доступу

Як зробити, щоб http://localhost:8080 було видно в інтернет

«Припиняйте працювати ночами перед дедлайном»: Лінус Торвальдс звернувся до розробників

Лінус Торвальдс вважає, що штучний інтелект — це 90% маркетингу і 10% реальності

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Лінус Торвальдс висловився щодо впровадження Rust у Linux — на користувачів нових версій можуть чекати сюрпризи

Китай замінить Windows на Linux на 50 млн ПК — це велика перемога для опенсорсу (і для Lenovo)

В iOS знайшли баг: один рядок коду міг перетворити iPhone на «цеглину»

Prometheus запустив три безплатні ІТ-курси з Linux

Linux випустив перше ядро з підтримкою процесорів Apple M1

В xz Utils дистрибутивів Linux знайшли бекдор. Закликають терміново відмовитись від Fedora

В українській локалізації Ubuntu запропонували обрати між гей-сексом і сифілісом

Лінус Торвальдс презентував ядро Linux 6.0 з підтримкою новітніх архітектур — чого очікувати

Полювання на баги. Як отримати гроші за пошук чужих помилок

Як відформатувати диск у Linux з командного рядка

«Просто відключимо цю безглузду штуку»: Лінус Торвальдс жаліється на лаги через технологію AMD

Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів

Linux завойовує Apple: представлено дистрибутив Fedora на Mac з чипами M1 і M2

Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

GitHub зберігає навіть «видалені» коміти — багхантер зумів заробити на цьому $25 000

«Криві джуни з OLX»: у волонтерок забрали авто і вигнали на мороз через баги держреєстру

Представлено новий, схожий на macOS, дистрибутив Linux — elementary OS 8

Всі пристрої Google Pixel тепер підтримують запуск Linux-програм

Топ текстів
- 2 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 2 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 1 тиждень назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 місяць назад
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
Новини - 3 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 3 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 2 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

Новини

Помилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 роки

 08.01.2026 12:44

Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років

 08.01.2026 11:33

ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini

 08.01.2026 09:41

Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування національної LLM

 07.01.2026 16:21

90% фішингових атак відбувається з «орендованого» шкідливого софту

 07.01.2026 15:58

Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

 07.01.2026 12:44

Експорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдів

 07.01.2026 11:35

Google більше не буде щоквартала публікувати вихідний код Android

 07.01.2026 09:36

Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах

 06.01.2026 17:14

В Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомств

 06.01.2026 15:41

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
2.
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
3.
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
4.
«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію
5.
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
6.
Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10
7.
Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу
8.
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
9.
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
10.
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: