«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з’явились заплановані завдання

Інструмент Cowork, який є спрощеним аналогом Claude Code для загальних завдань, а не лише для кодування, отримав чергове оновлення. Відтепер йому можна делегувати задачі, які мають запускатись автоматично на регулярній основі або на вимогу, пише блог Anthropic.

Замість того, щоб починати кожне завдання з нуля, його тепер можна описати один раз, і Claude буде виконувати його за вашим графіком, щоразу надаючи готові результати, такі як звіти, брифінги та підсумки.

Варто пам’ятати, що заплановані завдання мають доступ до всіх функцій, плагінів та інструментів, які присутні в Cowork. Способи використання можуть бути такими:

Щоденні брифінги : Підсумок повідомлень, електронних листів або подій календаря Slack за останні 24 години.

: Підсумок повідомлень, електронних листів або подій календаря Slack за останні 24 години. Щотижневі звіти : Збір даних з Google Диска, електронних таблиць або підключених інструментів у відформатований зведений документ.

: Збір даних з Google Диска, електронних таблиць або підключених інструментів у відформатований зведений документ. Регулярні дослідження : відстеження тем, конкурентів або новин галузі на регулярній основі.

: відстеження тем, конкурентів або новин галузі на регулярній основі. Організація файлів : сортування, очищення або обробка файлів у визначеній папці.

: сортування, очищення або обробка файлів у визначеній папці. Оновлення команди: оновлення статусу або створення звітів про результати роботи команди за допомогою інструментів управління проектами.

Заплановані завдання виконуються лише тоді, коли комп’ютер працює, і на ньому запущена програма Claude Desktop. Якщо ваш комп’ютер перебуває в режимі сну або програма закрита, коли завдання заплановано на виконання, то Cowork пропустить це завдання, але потім автоматично запустить його, коли комп’ютер включать або коли ви знову відкриєте програму Claude Desktop.

Заплановані завдання доступні в Cowork для всіх платних тарифів Pro, Max, Team, Enterprise).

Нагадаємо, що в Claude Cowork тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань.

