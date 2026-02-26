banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/02/2026 15:53

«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з’явились заплановані завдання

Дмитро Сімагін

Автор новин

Інструмент Cowork, який є спрощеним аналогом Claude Code для загальних завдань, а не лише для кодування, отримав чергове оновлення. Відтепер йому можна делегувати задачі, які мають запускатись автоматично на регулярній основі або на вимогу, пише блог Anthropic.

Замість того, щоб починати кожне завдання з нуля, його тепер можна описати один раз, і Claude буде виконувати його за вашим графіком, щоразу надаючи готові результати, такі як звіти, брифінги та підсумки.

Варто пам’ятати, що заплановані завдання мають доступ до всіх функцій, плагінів та інструментів, які присутні в Cowork. Способи використання можуть бути такими:

  • Щоденні брифінги: Підсумок повідомлень, електронних листів або подій календаря Slack за останні 24 години.
  • Щотижневі звіти: Збір даних з Google Диска, електронних таблиць або підключених інструментів у відформатований зведений документ.
  • Регулярні дослідження: відстеження тем, конкурентів або новин галузі на регулярній основі.
  • Організація файлів: сортування, очищення або обробка файлів у визначеній папці.
  • Оновлення команди: оновлення статусу або створення звітів про результати роботи команди за допомогою інструментів управління проектами.

Заплановані завдання виконуються лише тоді, коли комп’ютер працює, і на ньому запущена програма Claude Desktop. Якщо ваш комп’ютер перебуває в режимі сну або програма закрита, коли завдання заплановано на виконання, то Cowork пропустить це завдання, але потім автоматично запустить його, коли комп’ютер включать або коли ви знову відкриєте програму Claude Desktop.

Заплановані завдання доступні в Cowork для всіх платних тарифів Pro, Max, Team, Enterprise).

Нагадаємо, що в Claude Cowork тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > «Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з'явились заплановані завдання

Найбільш обговорювані статті

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип InstagramУ Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектомВ екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
За рік Google заблокувала 80 тисяч акаунтів розробників та відхилила 1,75 млн заявок на публікацію програмGoogle заблокувала 80 тисяч акаунтів розробників та відхилила 1,75 млн заявок на публікацію програм
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психозChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
Українець отримав 5 років ув'язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістівУкраїнець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Нові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google ДискНові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google Диск
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдомКерівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
Claude Code тепер шукає замість вас баги в кодіClaude Code тепер шукає замість вас баги в коді
IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млнIT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Anthropic додає в Claude функцію веб-пошуку. Вона вже є в ChatGPT

Claude отримав функцію пам'яті, перенесення даних та анонімний чат

Ілон Маск звинуватив філософа, який навчає LLM Claude, у відсутності дітей

У чат-боті Claude з'явився голосовий режим

Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude

Проект Vend від Anthropic був справжньою гонкою

Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

Apple інтегрує Claude в середовище розробки Xcode 26

Anthropic представила нове покоління ШІ-моделей Claude 4 Opus та Sonnet

«Claude Code без коду»: Antropic представила новий інструмент Cowork

Anthropic випускає бета-версію розширення Claude для Excel

Anthropic презентує Skills — набір папок, скриптів та інструкцій для Claude

Найсучасніші функції Claude стали безкоштовними для всіх

«Надати повний доступ до п'ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

Чат-бот Claude став доступний як розширення для браузера Chrome

Агенти Claude і Codex інтегровані в GitHub, GitHub Mobile та VS Code

Anthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації Cowork

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 1 тиждень назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 1 тиждень назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 1 тиждень назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 3 дні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

СБУ створила регіональні кіберцентри: чим вони займатимуться

 26.02.2026 16:21

«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з'явились заплановані завдання

 26.02.2026 15:53

«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI

 26.02.2026 14:52

«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень

 26.02.2026 11:37

Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов'язкової реєстрації

 26.02.2026 10:41

«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом

 26.02.2026 08:36

Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції

 25.02.2026 17:35

Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні

 25.02.2026 16:00

«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно

 25.02.2026 14:35

«Надати повний доступ до п'ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

 25.02.2026 11:55

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
2.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
3.
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
4.
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
5.
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
6.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
7.
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
8.
Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань
9.
У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
10.
Українець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: