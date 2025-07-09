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Новини 09/07/2025

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Аналітики компанії Jellyfish, яка допомагає клієнтам керувати командами розробників, з’ясували найбільш затребувані ШІ-інструменти для програмування. Опитування відбулося у травні, в ньому взяли участь 645 фахівців на різних інженерних позиціях, включно з менеджерами, з компаній різних розмірів — від маленьких на 10 осіб до корпорацій, які мають в штаті більш ніж 500 розробників, пише Business Insider.

Штучний інтелект у тій чи іншій формі в своїй роботі застосовують 90% команд розробників. Рік тому цей показник становив 61%. Майже третина опитаних офіційно підтримують та широко впроваджують ШІ-інструменти, ще 39% активно експериментують з ними. Лише 3% респондентів не користуються штучним інтелектом і не планують починати. 48% опитаних застосовують в роботі два або більше ШІ-інструментів для кодингу.

Найпоширенішим виявився GitHub Copilot від Microsoft — його використовують 42% опитаних розробників. На другому місці опинився Gemini Code Assist від Google. Amazon Q (раніше CodeWhisperer) та Cursor розділили третє місце. 

Автори дослідження навмисно виключили з переліку варіантів генеративні інструменти загального призначення, такі як ChatGPT, та залишили лише спеціалізовані для кодингу.

Також виявилось, що завдяки інструментам на базі штучного інтелекту 62% розробників зуміли принаймні на 25% підвищити швидкість та продуктивність своєї роботи, 8% — подвоїти продуктивність. Тих, хто вважає, що ШІ їм лише заважає, знайшлося менше 1%.

81% респондентів вважають, що протягом найближчих 5 років щонайменше чверть їхньої сьогоднішньої роботи буде автоматизована штучним інтелектом.

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