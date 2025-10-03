logo

03/10/2025

Python-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибір

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft анонсувала нову потужну функцію для Python-розробників у Microsoft Excel для Windows: редагування ініціалізації. Вона надає можливість налаштувати сценарій ініціалізації для імпорту бібліотек на свій вибір або отримання готового шаблонного коду під час запуску. Про це пише блог Microsoft.

Завдяки новому редактору ініціалізації в Excel розробники тепер можуть: 

  • Переглядати та редагувати код ініціалізації за замовчуванням.
  • Додавати власні імпорти, функції або логіку конфігурації. 
  • Відновлювати код за замовчуванням у будь-який час.

Щоб скористатися новим редактором ініціалізації, просто перейдіть до Формули > Ініціалізація. Редактор також пропонує інші функції, такі як підсвічування синтаксису та номерів рядків. Крім того, він має функцію обробки помилок та підказки, такі як попередження про потенційно неочікувану поведінку під час першого застосування змін до скрипта.

Якщо ваш код ініціалізації містить помилки, у комірці Python з’явиться «#PYTHON!», доки проблему не буде вирішено на панелі Ініціалізація. Для вирішення проблеми виберіть символ помилки поруч із коміркою, а потім виберіть у меню Показати повідомлення про помилку, щоб переглянути деталі помилки. Щоб переглянути помилку з коду, виберіть Відкрити ініціалізацію Python у меню символів помилок або на вкладці Формули.

Редактор ініціалізація за допомогою Python в Excel розгортається для розробників, які використовують Excel для Windows версії 2509 (збірка 19230.20002) або пізнішої версії.

